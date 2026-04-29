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Central, a paso firme en la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a octavos el martes

El Canalla sumó tres puntos claves ante Universidad Central en Venezuela y tiene el objetivo en el horizonte, pero no deberá ganar el martes ante Libertad

29 de abril 2026 · 14:23hs
En Venezuela

Foto: @rosariocentral

En Venezuela, Central dio un paso firme hacia la clasificación en la Copa Libertadores.

Rosario Central sumó tres puntos de oro en Venezuela y continúa a paso firme en la Copa Libertadores, donde lidera su grupo junto a Independiente del Valle. El 3-0 ante Universidad Central dejó al equipo de Jorge Almirón a un paso de concretar el principal objetivo del semestre: avanzar a los octavos de final del certamen continental.

El Canalla cumplió en su travesía por Caracas, le dio una alegría a su gente y se acomodó en la zona, aunque todavía le restan tres partidos para definir su futuro en la copa, dos de ellos en el Gigante de Arroyito.

Con este triunfo en territorio venezolano, Central alcanzó los 7 puntos en la Libertadores e igualó a Independiente del Valle en el 1º puesto, aunque los rosarinos se quedan temporalmente con el liderazgo gracias a la diferencia de gol.

Central Di Maria Veliz
Ángel Di María festeja con Alejo Veliz su gol de penal, el segundo de Central en Caracas.

Ángel Di María festeja con Alejo Veliz su gol de penal, el segundo de Central en Caracas.

>> Leer más: Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que está cada vez mejor"

El apretado calendario canalla pone en un compromiso a Almirón, quien deberá implementar un sistema de rotación para cuidar a sus futbolistas y afrontará dos partidos en 48 horas, el próximo domingo ante Tigre y el martes siguiente frente a Libertad. Por eso, confirmar con anticipación sus objetivos solucionaría varios dolores de cabeza.

Qué necesita Central para clasificar a octavos

En el partido ante Libertad del próximo martes 5 de mayo en el Gigante, el Canalla tendrá la oportunidad de concretar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque eso dependerá de más de un resultado.

Si consigue los tres puntos frente al conjunto paraguayo, que cosechó tres derrotas en la misma cantidad de partidos, Central podría sellar su clasificación si, unas horas después, Independiente del Valle vence a Universidad Central en Venezuela.

En caso de que el Canalla gane pero los ecuatorianos empaten, los de Almirón se asegurarán de que los venezolanos no puedan superarlos en puntos, por lo que solamente podrían eliminarlos ganando con una diferencia mayor a tres goles en su enfrentamiento en Arroyito en la 5ª fecha (además de que en la 6ª deberían ganar ante Libertad en Venezuela y que Central caiga ante Independiente del Valle en Ecuador).

Centra2
Enzo Copetti marca el tercero de Central en Venezuela. Fue el gol que le bajó la persiana al partido.

Enzo Copetti marca el tercero de Central en Venezuela. Fue el gol que le bajó la persiana al partido.

>> Leer más: El uno x uno de Central: Ángel Di María, ese as de espadas que juega más con la cabeza que con el físico

Los partidos del Grupo H

Fecha 4 - Martes 5 de mayo

19:00 - Central vs. Libertad

21:00 - Universidad Central vs. Independiente del Valle

Fecha 5 - Martes 19 de mayo

19:00 - Central vs. Universidad Central

23:00 - Independiente del Valle vs. Libertad

Fecha 6 - Miércoles 27 de mayo

19:00 - Independiente del Valle vs. Central

19:00 - Libertad vs. Universidad Central

Posiciones de la Copa Libertadores

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