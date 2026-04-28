Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El Canalla superó 3 a 0 a Universidad Central por la tercera fecha del Grupo H del certamen continental.

Ignacio Ovando celebra el primer gol de Central en Venezuela.

Central es el nuevo líder del Grupo H de la Copa Libertadores . Venció 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María de penal y Enzo Copetti.

Tras jugarse tres fechas, Central es líder con 7 puntos, más 4 de diferencia de gol.

Independiente del Valle es segundo con 7 puntos, más 3 de diferencia de gol.

Universidad Central de Venezuela 3 puntos, menos 3 de diferencia de gol.

Libertad, 0 puntos, menos 4 e diferencia de gol.

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El minuto a minuto de Universidad Central v. Central

90+2': Gol de Copetti para Central.

61' Gran tapada de Ledesma al tiro de Zapata y la pelota dio en el palo derecho: se salvó Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2049296167897624702&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Di María aumenta la ventaja para el "Canalla".



Rosario Central vence 2-0 a Universidad Central.



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52' Gol de Central: Di María de penal.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo 1-0 a favor de Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2049287540188848238&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Ignacio Ovando pone en ventaja al Canalla a los 35 minutos del primer tiempo.



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34' Córner de Campaz y ganó de arriba Nacho Ovando para poner el 1 a 0 para Central.

29' Remate alto de Solé para Universidad Central.

A los 28' Central no puede imponer condiciones ante los venezolanos.

7' primer llegada canalla con un tiro de Coronel.

Comenzó el partido en Venezuela.