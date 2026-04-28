Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central es el nuevo líder del Grupo H de la Copa Libertadores. Venció 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María de penal y Enzo Copetti.
El Canalla superó 3 a 0 a Universidad Central por la tercera fecha del Grupo H del certamen continental.
Central es el nuevo líder del Grupo H de la Copa Libertadores. Venció 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María de penal y Enzo Copetti.
Tras jugarse tres fechas, Central es líder con 7 puntos, más 4 de diferencia de gol.
Independiente del Valle es segundo con 7 puntos, más 3 de diferencia de gol.
Universidad Central de Venezuela 3 puntos, menos 3 de diferencia de gol.
Libertad, 0 puntos, menos 4 e diferencia de gol.
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90+2': Gol de Copetti para Central.
61' Gran tapada de Ledesma al tiro de Zapata y la pelota dio en el palo derecho: se salvó Central.
52' Gol de Central: Di María de penal.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo 1-0 a favor de Central.
34' Córner de Campaz y ganó de arriba Nacho Ovando para poner el 1 a 0 para Central.
29' Remate alto de Solé para Universidad Central.
A los 28' Central no puede imponer condiciones ante los venezolanos.
7' primer llegada canalla con un tiro de Coronel.
Comenzó el partido en Venezuela.
La goleada por 3 a 0 sobre Universidad Central puso al equipo de cara a la clasificación a octavos. Terminó la fecha como líder del grupo