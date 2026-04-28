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Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para fortalecer los servicios de niñez

El incremento se enmarca en la firma de convenios del programa de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos

28 de abril 2026 · 20:34hs
Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para fortalecer los servicios de niñez

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, formalizó convenios con gobiernos locales en el marco del Programa de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, con el objetivo de fortalecer la intervención territorial y garantizar el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.

La actividad se realizó este martes en el Teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de autoridades provinciales, legisladores e intendentes y presidentes comunales. Entre ellos estuvieron la secretaria Daniela León; el defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez; la diputada Jimena Senn y el senador Alcides Calvo, junto a equipos técnicos y directores provinciales del área.

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Durante el encuentro, León presentó al equipo profesional que articula con los servicios locales y subrayó la creciente complejidad del trabajo en territorio. “El desafío en niñez es cada vez mayor. Observamos más compromiso de los gobiernos locales, con abordajes intensivos y sostenidos”, señaló.

La funcionaria insistió en la necesidad de una acción coordinada: “Municipios y comunas no trabajan separados de la provincia. Si lo hicieran, fragmentarían la intervención sobre cada niño, niña o adolescente. Formamos parte de un mismo sistema”.

En ese sentido, destacó el refuerzo presupuestario dispuesto para 2026: “Entre 2025 y 2026 incrementamos en un 50 % el monto de los convenios. Además, sumamos un aporte adicional para los municipios con mayor incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal, para fortalecer el abordaje conjunto”.

León también explicó que se adoptó como referencia la canasta de crianza para actualizar los montos de los programas. “Cada familia solidaria que aloja de manera transitoria a un niño recibe actualmente $617.000 por mes”, precisó.

Por su parte, el defensor provincial Juan Cruz Giménez valoró la continuidad de la política: “Se trata de una política de Estado. Santa Fe se distingue por su institucionalidad y por garantizar que cada municipio y comuna reciba recursos para sostener estos dispositivos”.

Acompañar el trabajo territorial

La diputada Jimena Senn remarcó la importancia de fortalecer el primer nivel de atención: “Los gobiernos locales son la primera puerta a la que acuden los vecinos. Por eso es clave que la provincia sostenga y amplíe estos servicios, especialmente en un contexto en el que el Estado nacional ha retraído su inversión”.

En la misma línea, el senador Alcides Calvo calificó la temática como “muy sensible” y valoró la construcción de equipos especializados en todo el territorio: “Es fundamental estar en el momento y en el lugar adecuados, con profesionales capacitados que acompañen procesos de integración, aprendizaje y contención, especialmente en localidades pequeñas y medianas”.

Más inversión y cobertura

El programa evidencia un fuerte incremento presupuestario en los últimos años. Además, se firmaron convenios con 358 servicios locales en 2024 y 362 en 2025, consolidando una red territorial en expansión.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para fortalecer el sistema de promoción y protección integral de derechos, con eje en la cercanía, la articulación institucional y la intervención temprana en contextos de vulnerabilidad.

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