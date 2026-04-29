Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto El ataque sucedió el martes a la noche en 27 de Febrero al 4400, en la zona sudoeste de Rosario. La víctima está fuera de peligro 29 de abril 2026 · 08:22hs

Foto: La Capital / Archivo. Personal del Sies atendió a la mujer baleada en 27 de Febrero y Lima

Una mujer de 50 años resultó herida en una balacera ocurrida durante la noche del martes en la zona de Barrio Banana, en el sudoeste de Rosario. Según las primeras informaciones, el ataque fue perpetrado por dos hombres que iban en moto.

Voceros oficiales indicaron que el incidente sucedió alrededor de las 21 en 27 de Febrero y Lima. Efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban por esa zona se encontraron con una mujer que presentaba heridas de bala en las piernas.

La víctima, cuyo domicilio está situado en ese mismo lugar, declaró que a esa hora al abrir la puerta de su casa para salir a la calle dos hombres que estaban a bordo de una moto le efectuaron disparos con un arma de fuego y luego huyeron del lugar por 27 de Febrero.

Qué lesiones sufrió la mujer Minutos después, arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que confirmó que la mujer había sufrido heridas en las dos piernas y tras las primeras curaciones la trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para su mejor atención, aunque se encontraba fuera de peligro.