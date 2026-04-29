Ovando contó lo que pensó antes de marcar el gol de Central en Caracas y se lo dedicó a los hinchas

Fue su cuarto tanto en la primera división del Canalla y el primero en un torneo internacional. Qué dijo el defensor central

Ignacio Ovando fue uno de los jugadores destacados en la victoria de Central ante Universidad Central de Venezuela en Caracas, por la Copa Libertadores. Sólido en defensa, el zaguero central también fue importante en el ataque y convirtió un gol, el segundo canalla.

Ovando es una de las mejores apariciones del fútbol argentino en los últimos tiempos. Aunque apenas tiene 18 años, entró rápidamente en la consideración de Ariel Holan primero, y de Jorge Almirón después, y hoy se consolidó como titular en Central.

Aunque a veces se excede y corre riesgos en la salida, quizás porque le gusta jugar, el defensor central suele ser quien conduce la pelota desde el fondo y además le gusta adelantarse en la cancha. Y en los tiros de esquina siempre va a buscar.

Volvió a hacerlo en Caracas, en el partido por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Central goleó allí 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela y Ovando marcó uno de los goles, precisamente en un córner. Y fue uno de los mejores jugadores del equipo de Almirón.

"Ataqué el primer palo y pude convertir"

Él mismo explicó la jugada del gol. "Vi que el Bicho (Jaminton Campaz) fue a patear el córner y sabía que la pelota podía caer en el primer palo, así que ataqué esa zona y pude convertir", dijo. La jugada fue tal cual y sólo hay que añadir la aclaración de que el gol no fue por un frentazo sino que Ovando prácticamente se llevó la pelota por delante y la empujó con la parte alta del pecho y parte de la cara.

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Es el tercer gol de Ovando desde que juega en la primera de Central. Ya había marcado uno en 2025 (a Instituto) y este año le convirtió a Aldosivi. El que hizo en Caracas fue su primer tanto en un torneo internacional.

Después del partido, Ovando se mostró sereno pero feliz por la victoria canalla en Caracas. "Veníamos a buscar los tres puntos y lo conseguimos", dijo. E incluyó entre las dedicatorias del triunfo a los hinchas de Central: "La gente también hizo un viaje largo y esta victoria va para ellos también", destacó.