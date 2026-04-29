La Capital | Economía | supermercados

Las ventas en los supermercados de Santa Fe crecieron 27,8% interanual, pero quedaron debajo de la inflación

El aumento de precios en ese período fue del 33,1%. En febrero se registraron caídas mensuales en todos los rubros, detalló el informe del Ipec.

29 de abril 2026 · 15:29hs
En Santa Fe la venta de lácteos en los supermercados cayó 5

En Santa Fe la venta de lácteos en los supermercados cayó 5,1%.

La facturación de los supermercados santafesinos creció 27,8% interanual en febrero, pero quedó por debajo de la inflación del período —que alcanzó el 33,1% según el Indec—y volvió a reflejar una caída en términos reales del consumo. Así lo indica la Encuesta de Supermercados elaborada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que midió para ese mes un aumento de apenas 3,8% a precios constantes.

El informe oficial muestra que las ventas a precios corrientes alcanzaron los $114.804 millones, mientras que, al descontar el efecto inflacionario, el volumen comercializado apenas evidenció una leve mejora interanual. En un contexto de alta nominalidad, la diferencia entre ambas mediciones confirma que el consumo sigue sin recuperar dinamismo.

La desaceleración se hace aún más evidente al observar el comportamiento mensual por rubros. En febrero, todos los grupos de artículos registraron caídas en términos reales, con retrocesos generalizados que atraviesan tanto bienes esenciales como productos no básicos.

La baja del consumo por rubro

Entre los rubros de mayor peso en la canasta, carnes cayó 3,4% mensual, verdulería y frutería 3,7%, panadería 4,5% y almacén 4,8%. También se verificaron bajas en lácteos (-5,1%) y en artículos de limpieza y perfumería (-6,1%), detalló el Ipec.

El deterioro es más marcado en los segmentos vinculados al consumo discrecional. Indumentaria y textiles para el hogar retrocedieron 9,3%, bebidas 9,9% y alimentos preparados y rotisería 10,9%. En tanto, el informe precisó que el rubro “otros” mostró una baja de 14,4%, mientras que electrónicos y artículos para el hogar encabezaron las caídas con un desplome de 23,3%.

Este comportamiento evidencia que, más allá de la leve mejora interanual en términos reales, el consumo masivo continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los hogares, que priorizan gastos esenciales y postergan compras de mayor valor.

Noticias relacionadas
El sector fintech se reunirá en Rosario a referentes del ecosistema financiero y tecnológico para debatir sobre innovación, activos digitales y financiamiento productivo.

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario

Pasos finales en la licitación de la hidrovía. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (Anpyn), Iñaki Arresygor, participó del XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial.

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

Litigiosidad. Santa Fe supera claramente a otras provincias de la región centro.

Santa Fe, entre las provincias con mayor litigiosidad laboral del país

Competitividad en la industria. Los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve, advierte el informe.

La industria perdió casi 80 mil puestos de trabajo desde la asunción de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Lo último

Teresa Parodi: Creo profundamente en nuestro pueblo y su memoria

Teresa Parodi: "Creo profundamente en nuestro pueblo y su memoria"

Las ventas en los supermercados de Santa Fe crecieron 27,8% interanual, pero quedaron debajo de la inflación

Las ventas en los supermercados de Santa Fe crecieron 27,8% interanual, pero quedaron debajo de la inflación

Newells se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

Newell's se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios: ¿por qué?

La petrolera estatal había anunciado que iba a absorber los vaivenes del precio del barril al menos hasta mediados de mayo, sin embargo, hoy se actualizaron las pizarras

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios: ¿por qué?
Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Manuel Adorni se defendió en el Congreso: Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar

Manuel Adorni se defendió en el Congreso: "Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar"

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Ovación
Ovando contó lo que pensó antes de marcar el gol de Central en Caracas y se lo dedicó a los hinchas
Ovación

Ovando contó lo que pensó antes de marcar el gol de Central en Caracas y se lo dedicó a los hinchas

Ovando contó lo que pensó antes de marcar el gol de Central en Caracas y se lo dedicó a los hinchas

Ovando contó lo que pensó antes de marcar el gol de Central en Caracas y se lo dedicó a los hinchas

Central, a paso firme en la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a octavos el martes

Central, a paso firme en la Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a octavos el martes

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Policiales
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

La Ciudad
YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios: ¿por qué?
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios: ¿por qué?

El programa educativo Andamios ya tiene 1.600 chicos inscriptos

El programa educativo Andamios ya tiene 1.600 chicos inscriptos

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición
La Ciudad

Barrio Latinoamérica: encuentran un cuerpo en estado de descomposición

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria
Policiales

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Fue algo monstruoso

Por María Laura Cicerchia
Policiales

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Fue algo monstruoso"

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores
Ovación

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares
Economía

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares

Horacio Rosatti denunció la judicialización de la política en la Argentina
Política

Horacio Rosatti denunció la "judicialización" de la política en la Argentina

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial
Ovación

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación
La Ciudad

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez
La Región

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio
Economía

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump
Información General

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario
POLICIALES

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle
La Ciudad

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
La Ciudad

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias
Ovación

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias