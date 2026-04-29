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YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios: ¿por qué?

La petrolera estatal había anunciado que iba a absorber los vaivenes del precio del barril al menos hasta mediados de mayo, sin embargo, hoy se actualizaron las pizarras

29 de abril 2026 · 15:07hs
La pizarra nueva de YPF este 29 de abril de 2026

Foto: Maxi Klanjscek / LT8

La pizarra nueva de YPF este 29 de abril de 2026

Volvieron a aumentar los combustibles. No importa cuando leas esto. Las pizarras de las estaciones de servicio de Rosario mostraron nuevos valores. La noticia se repite a 27 días del anuncio de YPF sobre un congelamiento de precios. Si bien el incremento se dio en la petrolera estatal, no sería descabellado ver cambios en el resto de las empresas.

Los vecinos de las estaciones YPF se sorprendieron cuando el precio de la nafta súper y los combustibles premium se modificaron. Fue una suba cercana a los 10 pesos en cada producto. El llamado de atención se dio porque el CEO de YPF, Horacio Marín, había anunciado que la petrolera estatal iba a mantener sus precios, sin importar si el precio del barril subiera o bajara.

La suba de este miércoles se da luego de un marzo con fuerte incrementos, donde los combustibles acumularon casi un 18% de aumento.

No obstante, lo cierto es que a partir de hoy quienes carguen nafta en YPF tendrán un valor actualizado. De todas maneras, el móvil de LT8 recorrió las principales estaciones de la ciudad y constató que la petrolera estatal sigue siendo la opción más económica.

>> Leer más: Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

En este contexto y como suele suceder, YPF tracciona los precios del resto de las estaciones de servicio, ante esto no habría que sorprenderse si Axion, Shell o Puma cambian sus precios.

Por qué aumentó la combustible

La decisión de YPF de congelar los precios por 45 días, sin importar si baja o sube el barril de petróleo, estuvo concatenada al conflicto bélico en Medio Oriente. La petrolera estatal buscó aislar el mercado local del aumento del valor internacional del crudo Brent, referencia principal para los precios del petróleo en Europa, África y Oriente Medio.

Decidimos crear un buffer o amortiguador para que el consumo no baje. Durante este período, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, sostuvo Horacio Marín en una entrevista televisiva a principios de abril.

Sin embargo, desde YPF había alertado que “si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”.

El precio de los combustibles en Rosario

En la misma entrevista, Marín les habló a los clientes de la petrolera del Estado y dijo: “YPF te va a ayudar, te va a mantener el precio estable durante estos 45 días, pero después vos me vas a tener que ayudar para recuperar lo que yo te ayudé”.

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Así, con los cambios a partir de este martes, en YPF la nafta súper cuesta 2.070 pesos, la Infinia llega a 2.240 pesos y la Infinia Diesel, 2.334 pesos.

En Puma, la súper cuesta 2.128 pesos, la Max Premium 2.374 pesos, la Puma Diesel 2.322 pesos y la Ion Diesel 2.492 pesos. Por su parte, en Axion Energy, la Axion Súper está 2.131 pesos, la Quantium 2.359 pesos y la Quantium Diesel 2.519 pesos.

Por último, en Shell, la nafta súper alcanza los 2.142 pesos, la V-Power se ubica en 2.359. En tanto, la Evolux Diesel tiene un precio de 2.299 pesos y la V-Power Diesel, 2.544 pesos.

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