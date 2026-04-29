El programa educativo Andamios ya tiene 1.600 chicos inscriptos

Estudiantes avanzados concurren a los centros Cuidar de distintos barrios para brindar apoyo escolar a niños de entre 6 y 12 años. Es una iniciativa conjunta de la UNR y la Municipalidad

El programa educativo Andamios, que lleva adelante la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto al municipio, ya suma 1.600 inscriptos. Hace cinco años, cuando surgió, llegaba apenas a 250. La iniciativa conjunta lleva estudiantes avanzados a los centros Cuidar de distintos barrios para que brinden apoyo escolar a chicos de entre 6 y 12 años.

Cada mañana y tarde, cientos de niños asisten a la institución de referencia cercana a sus casas a repasar nociones de matemática o lectoescritura , a profundizar lo que les cuesta, a contar lo que sienten y lo que sueñan. Allí los esperan estudiantes avanzados de diferentes carreras de la UNR, conocidos como los “andamiadores”. Ellos son los encargados de contener y acompañar a los chicos en sus trayectos educativos.

Andamios es una iniciativa que busca fortalecer y acompañar trayectorias educativas rotas, fragilizadas o interrumpidas; es decir, chicos que han perdido el vínculo con la escuela, que no cuentan con apoyos familiares sostenidos o que atraviesan condiciones materiales o simbólicas que les dificultan el aprendizaje.

En esas circunstancias, estos niños y niñas se encuentran dos veces por semana con su andamiador en el Centro Cuidar de su barrio y, a través de una serie de actividades que combina lo lúdico, lo escolar y lo subjetivo, van recomponiendo sus trayectorias educativas.

En su sexto año de ejecución, el programa no ha parado de crecer: con casi 250 inscriptos en 2021, hoy son más de 1.600 los chicos que acuden a estos encuentros que tienen lugar en todos los Centros Cuidar de la ciudad.

“El nombre del programa no es casual”, asegura la directora general de Infancias y Familias, Andrea Fortunio. “‘Andamios’ refiere a aquellas estructuras que permiten construir algo más grande, pero que desaparece cuando el proceso ha concluido“, profundizó.

Para llevar a cabo una propuesta de estas características es fundamental el rol del andamiador o fortalecedor. En palabras de Fortunio, ellos “no solo acompañan en lo académico, sino que escuchan, contienen, median, estimulan, celebran. Su presencia materializa al Estado en los barrios, no como un agente punitivo o burocrático, sino como un adulto confiable que habilita la palabra y el deseo de aprender”.

De todas maneras, los objetivos de Andamios no se circunscriben al ámbito académico o pedagógico: “No se trata solo de enseñar contenidos escolares, sino de recuperar el sentido de estar con otros, de imaginar futuros, de sostener rutinas, de abrir horizontes posibles”, puntualizó la funcionaria.

El nacimiento

“Andamios se inició en el año 2021 como experiencia de trabajo con perspectiva territorial, a fines de acompañar el proceso de vinculación y permanencia en el sistema escolar de los niños y niñas que viven en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad”, puntualizó Nicolas Gianelloni, Secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Este hecho se contextualiza finalizando la pandemia por Covid-19, donde a partir de un diagnóstico de la Dirección General de Infancias y Familia se pudo constatar que había una gran cantidad de chicos que no podían sostener su escolaridad debido a los procesos de distanciamiento iniciales y de aislamientos preventivos.

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Así, ante situaciones de deserción escolar y otras múltiples circunstancias que atraviesan determinadas infancias y adolescencias en la ciudad, el programa se propone como una política pública de revinculación de los niños con el sistema educativo formal, fundada en acompañar trayectorias, generar condiciones de equidad, habilitar oportunidades y sostener derechos.

En este sentido, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, indicó que esta política pública “nos transforma a todos. Estamos seguros de que, además de cambiar y mejorar la realidad de chicos y chicas, le devolvemos a cada ciudadano el gesto de que aún sin conocernos y sin saber quiénes somos hacen su aporte para sostener y fortalecer la educación pública que nos abraza".

Desde esta perspectiva, y enmarcado dentro de las acciones del Plan Cuidar, una iniciativa de esta naturaleza "repara desigualdades y habilita ciudadanía", indicaron desde el municipio.

Cómo formar parte del programa

A comienzo de cada año, la Municipalidad y la UNR lanzan una convocatoria pública dirigida a alumnos regulares, en instancias avanzadas de sus carreras, con un perfil socioeducativo y disponibilidad, como por ejemplo Psicología, Trabajo Social, Ciencia Política, Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Historia, Antropología, Derecho, Gestión Cultural, Bellas Artes y Acompañamiento Terapéutico.

Para llevar adelante esta tarea, aquellos que se desempeñan como facilitadores tienen como requisito cursar la Diplomatura en Diseño de Talleres de Educación No Formal y Promoción del Derecho a la Educación, brindada por la Universidad, como parte de las instancias de formación socio-educativa de su práctica pre profesional en los espacios municipales.

Plan Cuidar

El Plan Integral de Inclusión y Cuidado de la Municipalidad de Rosario, conocido como Plan Cuidar, involucra un abanico de políticas sociales destinadas a garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, procurando el bienestar de las personas con distintos niveles de dependencia, desde la niñez a la adultez, desde un enfoque de igualdad de género y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad.

El Plan Cuidar se plantea desde una perspectiva de derechos que el Estado local viene asumiendo en el desarrollo de sus más diversas políticas públicas. Allí, la política social es un instrumento para garantizar el derecho fundamental de las personas a tener acceso a programas efectivos y eficaces.