Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Guido Garay fue detenido por presuntas estafas. En 2021 había acordado la suspensión de juicio a prueba por lavado de activos

Hace casi seis años, el asesinato de un narcotraficante rosarino derivó en una impactante investigación sobre delitos económicos dentro de Cofyrco . Uno de los sospechosos dentro de la financiera del microcentro, Guido Garay , fue detenido y lo citaron este miércoles a una audiencia sobre estafas en el marco de una otra causa.

Garay quedó bajo arresto a partir de la investigación que realiza la fiscal Georgina Pairola en relación a una nueva denuncia penal contra el exasesor de la empresa que se dedicaba a la compra y venta de moneda extranjera sin autorización legal. El procedimiento trascendió horas antes de la presentación de la evidencia en el Centro de Justicia Penal.

Al menos dos víctimas se presentaron para participar como querellantes en el proceso judicial y una de ellas cuenta con el patrocinio de la exjueza Raquel Cosgaya . De otra parte, el abogado Carlos Varela se anotó como defensor para abordar el caso.

Garay fue uno de los primeros imputados que quedó al margen de la causa sobre lavado de activos tras el crimen de Marcelo "Coto" Medrano , vinculado a la barra brava de Newell's . El 9 de diciembre de 2021 acordó la suspensión del juicio a prueba por tres años . En la misma audiencia, uno de los directores de Cofyrco, Fernando Vercesi , recibió una pena de prisión condicional por el mismo plazo.

Al igual que los demás sospechosos, el asesor de 34 años también había sido denunciado por la tenencia ilegal de 175 documentos de identidad de otras personas. Las tarjetas se utilizaban para comprar dólares en el mercado oficial y venderlos en el circuito no autorizado con el fin de ganar dinero.

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El financista aceptó el pago de una multa de USD 35.552 para firmar la probation y esquivar la condena. Además de la sanción económica, se ofreció a trabajo comunitario durante 400 horas y se comprometió a cumplir una serie de reglas de conducta hasta septiembre de 2024.

Tiempo después de esta resolución, la Justicia federal procesó a Garay y a los directivos de la empresa por intermediación financiera no autorizada. En marzo del año pasado se le trabó un embargo de 500 millones de pesos, una medida que también afectó a Tedoro Fracassi, al gerente de operaciones, Ignacio De Cesari, y al intermediario Sergio Zapata. En el caso del director Patricio Carey y de Vercesi, el monto se duplicó.