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Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

El crimen ocurrió en julio pasado en Capitán Bermúdez. El autor tenía 16 años al momento del hecho y fue condenado por homicidio simple

29 de abril 2026 · 11:30hs
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenaron por el homicidio de su hermano.

Foto: Poder Judicial de Santa Fe.

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenaron por el homicidio de su hermano.

Un joven de 17 años fue declarado responsable del homicidio de su hermano, ocurrido en julio de 2025 en Capitán Bermúdez. Es el primer caso abordado en juicio por el nuevo código procesal penal juvenil que llega a esta etapa y por el cual en otra audiencia se aplicará una condena.

La causa por el asesinato de Rubén Arévalo, de 21 años, ocurrido el 8 de julio de 2025 en una casa de Capitán Bermúdez, fue tramitada por el nuevo sistema penal juvenil desde que el hermano de la víctima, entonces de 16 años, fue detenido a los pocos días como el principal sospechoso. Esta semana el juicio llevado a cabo en San Lorenzo llegó al veredicto de culpabilidad donde el joven fue considerado responsable del homicidio.

>>Leer más: El adolescente detenido por el crimen de su hermano quedó bajo prisión preventiva

El menor fue considerado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. En ese marco la determinación de la pena se realizará en una etapa posterior.

El homicidio por el que acusaron al menor

El asesinato de Rubén Arévalo ocurrió en el marco de una gresca familiar el 8 de julio pasado. El menor sindicado como autor del crimen lo apuñaló dentro de la vivienda familiar de Yapeyú al 400. La víctima fue derivada en ambulancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde pasó a quirófano y estuvo internado en terapia intensiva un día hasta que falleció.

Poco después del hecho el hermano de la víctima fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la seccional 2ª de esa ciudad. Luego el Ministerio Público de la Acusación ordenó su traslado al Centro de Admisión o Derivación (CAD), organismo que depende de la Unidad de Gestión Interministerial del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

>>Leer más: Crimen intrafamiliar en Capitán Bermúdez: un chico de 16 años mató a su hermano de una puñalada

A los pocos días la fiscal Romina Cocomazzi imputó al adolescente como responsable de la muerte de su hermano. El juez Eugenio Romanini ordenó que el chico fuera alojado durante 45 días en el el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil.

Primer juicio con el nuevo código

A diez meses del hecho, el 21 de abril comenzó el juicio en los tribunales de San Lorenzo. Por la Fiscalía intervino el fiscal Maximiliano Nicosia, quien acusó al joven por homicidio simple en contexto de gresca.

>>Leer más: Comienza a regir en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Juvenil: de qué se trata

En ese marco este lunes se dictó el veredicto de culpabilidad. La jueza Fabiola Piemonte lo consideró responsable del delito por el que había sido acusado y ahora se espera que se defina la pena que cumplirá el joven.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que en el proceso judicial a menores primero se define la culpabilidad o la inocencia del acusado. Luego, si se dictamina que fue responsable como ocurrió en este caso, en una audiencia siguiente se aplica la condena.

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