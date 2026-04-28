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Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente Rosario-Victoria

Un Peugeot 206 Gris embistió a una moto Honda Titan que era conducida por Maximiliano Sánchez, quien falleció en el lugar. La familia de la víctima solicita colaboración para dar con testigos

28 de abril 2026 · 18:45hs
Maximiliano Sánchez falleció el 29 de marzo en un confuso episodio cerca del puente Rosario-Victoria

Maximiliano Sánchez falleció el 29 de marzo en un confuso episodio cerca del puente Rosario-Victoria

La Fiscalía de Rosario investiga un confuso siniestro vial que terminó con un joven de 22 años fallecido cerca del puente Rosario-Victoria, en la zona norte de Rosario. El hecho ocurrió la madrugada del 29 de marzo y a un mes del hecho la familia de la víctima busca testigos para esclarecer las circunstancias.

El domingo 29 de marzo pasadas las 2.30 un grupo de motociclistas que se dirigía por la calle Camino Límite de Municipio de Granadero Baigorria y cruzó el Bv. Rondeau. Aunque se intenta determinar cómo funcionaban los semáforos de la zona, testigos refirieron que el motociclista Maximiliano Gabriel Sánchez, a bordo de una Honda Titan, no llegó a realizar el cruce y fue embestido por un Peugeot 206 de color gris. El joven de 22 años, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, falleció en el lugar.

Según pudo averiguar La Capital, al caso lo tomó Walter Jurado, fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, que pidió el relevamiento de cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, de la zona del siniestro y calles aledañas. Además, el fiscal solicitó la toma de testimonios, levantamiento de rastros y pericias de planimetría. Mientras tanto avanza la investigación para esclarecer el hecho.

Búsqueda de testigos

Según el testimonio de la familia de Maximiliano Sánchez, difundido por redes sociales, el siniestro fatal ocurrió el 29 de marzo a las 2.38. Fue un choque entre la moto y el vehículo particular debajo del inicio del puente Rosario-Victoria, donde Bv. Rondeau de Rosario se transforma en Av. San Martín de Granadero Baigorria.

En este marco, la familia solicitó la colaboración de la comunidad para sumar imágenes captadas por cámaras de vigilancia y testimonios. “Cualquier detalle, por mínimo que parezca, es de gran ayuda para la familia en este momento de dolor”, plantearon y dejaron un teléfono de contacto: 341-6278266.

Según la familia, Maximiliano se dirigía a Costa Alta con un grupo de amigos, varios de ellos en motos. Sobre el final del trayecto, dos camionetas de la Policía de Santa Fe comienzan a perseguirlo hasta la intersección de Rondeau y el puente Rosario-Victoria, donde finalmente sucede el desenlace fatal. Siempre siguiendo con el relato de la familia, los vehículos de las fuerzas de seguridad no dieron la voz de alto ni solicitaron a los motociclistas que detuvieran su marcha. Además, agregaron que el conductor del Peugeot 206, identificado como Juan V., dio positivo en alcoholemia con 0.75 de alcohol en sangre.

La versión de la familia

La tía de Maximiliano, Luján Sánchez, habló con La Capital e intentó reconstruir el hecho a partir de los testimonios que fue recolectando durante el último mes.

Según su relato, Maximiliano estaba con un grupo de amigos, todos de Villa Gobernador Gálvez, en la zona de La Florida. Cuando intentaron trasladarse a Costa Alta fueron sorprendidos por agentes que circulaban en dos camionetas de la Policía de Santa Fe que comenzaron a perseguirlos “sin dar la voz de alto, sin sirena, sin sonidos, sin luces”, señaló a La Capital.

Siguiendo con el testimonio de su tía, Maximiliano escapó en su Honda Titan con algunos de sus amigos que iban en otras dos motos: otra Honda Titan y una Honda XR. “Ellos huyen porque no tenían cascos. Le tienen miedo a la policía”, afirmó Luján. Maximiliano fue embestido por el conductor del 206 y sus amigos siguieron su camino.

No estaba corriendo picadas. No tenía antecedentes. Si mi sobrino hubiera sido un delincuente yo lo estaría llorando sola en mi casa y él habría salido en todos lados”, reclamó la mujer, que reconoció que en menos de una semana recolectó varios testimonios de la noche que su sobrino perdió la vida.

Maximiliano trabajó en el frigorífico Sugarosa y con la indemnización compró la moto del accidente. Era recurrente que se reuniera con sus amigos en la zona de La Florida, así como en la Plaza de la Curva, en Villa Gobernador Gálvez.

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