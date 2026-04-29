La Capital | Zoom | Charly García

Charly García recibió el alta después de una semana de internación

El músico de 74 años se había sometido a una cirugía de riñón y su estado de salud evolucionó de acuerdo al pronóstico médico

29 de abril 2026 · 08:02hs
Charly García fue intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires.

Charly García fue intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires.

Se terminaron los días de internación de Charly García en la ciudad de Buenos Aires. El artista de 74 años recibió el alta hospitalaria después de una semana y regresó a su hogar tras una cirugía programada que no generó complicaciones en torno a su estado de salud.

El equipo médico del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) autorizó el traslado del músico a su casa a partir de los resultados de los controles posteriores a la operación renal. El pianista y compositor se retiró del centro de salud el último lunes, según confirmaron al día siguiente desde su entorno.

El creador de Sui Generis y Seru Giran tuvo una evolución favorable desde que salió del quirófano. La familia tenía previsto el retorno al domicilio particular luego del fin de semana y el plazo se cumplió tal como estaba previsto.

¿Por qué operaron a Charly García?

García se sometió a una nefrectomía parcial el lunes 21 de abril en el nosocomio porteño. Una vez que concluyó el procedimiento en el IADT, quedó internado en observación para monitorear su estado de salud.

La estrella de rock no tuvo mayores inconvenientes en los días posteriores a la operación. Charly estaba alojado en una habitación común, donde podía recibir visitas mientras empezaba el proceso de recuperación.

>> Leer más: Charly García cedió parte de su obra como legado al Instituto Cervantes de España

Los médicos habían programado la cirugía porque habían detectado un nódulo en uno de sus riñones. A partir de este diagnóstico decidieron extirparle una parte del órgano para prevenir el desarrollo de un tumor.

La familia del artista decidió pronunciarse públicamente sobre el tema después de la intervención quirúrgica. A través de un comunicado aclararon que "en ningún momento requirió diálisis" u otras intervenciones fuera de las medidas habituales para este tipo de procedimiento.

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