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Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

La víctima sorprendió a un ladrón que intentaba llevarse un televisor de su vivienda en la zona residencial cercana a la Ciudad Deportiva de Central. Fue atacada con un machete y permanece internada en estado crítico pero estable. Dos sospechosos fueron detenidos

28 de abril 2026 · 15:12hs
La cámara de vigilancia de la vivienda captó a los presuntos ladrones.

La cámara de vigilancia de la vivienda captó a los presuntos ladrones.

En la madrugada del martes una familia fue víctima de un violento robo en su casa de Los Naranjos al 3000 de Granadero Baigorria. El dueño de casa , Claudio R., escuchó ruidos en el comedor y al dirigirse al ambiente encontró a un hombre que se llevaba un televisor. El hombre se enfrentó a golpes de puño y los ladrones le dieron varios machetazos, hiriéndolo en su cabeza y en la mano derecha, de la que perdió su dedo índice a causa de los golpes y cortes. Los ladrones huyeron y la víctima fue trasladado al hospital "Eva Perón" de Granadero Baigorria. Horas después los dos delincuentes fueron capturados en el monte de Celulosa en la ciudad de Capitán Bermúdez. El barrio donde se cometió el robo es es la zona residencial que rodea a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central.

Horas después los dos delincuentes fueron capturados en el monte de Celuliosa en la ciudad de Capitán Bermúdez, Los detenidos son : Alejandro Rodrigo M. de 25 años y Gabriel M, de 22 y oriundo de Capitán Bermúdez.

El intento de robo se registró alrededor de las 0.30 del martes, minutos después el sistema 911 recibió una llmada alertando del suceso sobre una persona herida con arma blanca. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a la víctima muy golpeado y lastimado en el ingreso a la vivienda. En la casa también se hallaba una mujer de 84 años, madre de la víctima y no vidente, quien se encontraba en estado de shock.

Golpes y amputación

Según el parte médico Claudio presentaba múltiples heridas en el cuero cabelludo y la amputación de la falange de un dedo de la mano derecha. Al llegar la policía al lugar, junto a una ambulancia, Claudio fue atendido y le hicieron las primeras curaciones en tanto era trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde permanece internado con asistencia respiratoria, sedado y en estado crítico, aunque estable.

Leer. Cuatro detenidos por intento de robo en una casa de Granadero Baigorria

La policía encontró en el lugar un machete y un televisor que habría sido manipulado durante el intento de robo. En tanto en un lugar de la vivienda fue halladda la falange amputada violentamente durante la pelea y la resistencia de la víctima al robo.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado gritos provenientes del domicilio y aseguraron a la policía haber visto a un hombre escapar tras saltar una reja. De acuerdo a sus testimonios, el sospechoso vestía ropa de color azul y huyó en dirección norte y un cómplice lo asitía desde la puerta de la vivienda.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las primeras medidas y la intervención de personal especializado para el relevamiento de la escena. El procedimiento fue derivado a la comisaría correspondiente y, hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.

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La víctima del crimen falleció el 5 de marzo de 2026 mientras la llevaban al hospital.

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