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Explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario sospechados de formar parte de una red internacional

Este martes se realizaron allanamientos como parte del operativo internacional contra la producción y difusión de ese tipo de material

28 de abril 2026 · 14:52hs
En Rosario se realizaron tres allanamientos por facilitamiento de material de abuso sexual infantil

En Rosario se realizaron tres allanamientos por facilitamiento de material de abuso sexual infantil

Tres personas fueron detenidas en Rosario en el marco de múltiples allanamientos realizados este martes por facilitar o distribuir material de explotación sexual infantil.

Los procedimientos se realizaron en el marco del operativo denominado “Aliados por la Infancia VI” que, según trascendió, se cumplían en varias provincias de Argentina y también en varios países.

En Rosario, la fiscal Georgina Cherara, del área de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, fue la funcionaria que tuvo a su cargo los allanamientos en esta región, llevados a cabo por efectivos de la Policía de Investigaciones.

Allanamientos en Rosario

Según voceros del Ministerio Público de la Acusación, aquí se llevaron adelante tres allanamientos en diferentes puntos de la ciudad donde fueron aprehendidas tres personas, sobre los cuales hay tareas investigativas para determinar su situación procesal.

>> Leer más: Cómo llamar a las cosas por su nombre cuando se habla de abuso sexual infantil

Las fuentes indicaron que también se dos armas de fuego, material con contenido de abuso sexual infantil, dispositivos electrónicos desde donde se descargaban y subían a la red material de explotación infantil.

"Aliados por la Infancia VI" es una operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la que participan 16 países.

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