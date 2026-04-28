La Capital | Estados Unidos

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Será por el 250º aniversario de la independencia. Se convertirá en el primer presidente vivo en aparecer en un pasaporte

28 de abril 2026 · 20:38hs
EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250º aniversario de la independencia, en los que se incluirá una imagen de Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adusta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. En principio los pasaportes estarán disponibles únicamente para solicitantes en Washington y solo a petición. Quienes no quieran el pasaporte conmemorativo podrán elegir uno estándar.

>> Leer más: Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

“Para celebrar que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes de Estados Unidos con un diseño especial para marcar esta histórica ocasión”, señaló Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, y añadió: “Estos pasaportes incluirán ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte de Estados Unidos el documento más seguro del mundo”.

Con la excepción de la incorporación de la foto de Trump en una página interior de la libreta del pasaporte, habrá pocos cambios adicionales aparte de la portada, que llevará las palabras “United States of America” en letras doradas en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, una inversión respecto de la portada estándar. Además, en la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña lámina dorada con la bandera estadounidense, con el número 250 rodeado de estrellas.

Los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes actuales de Estados Unidos están en una representación a doble página del Monte Rushmore en Dakota del Sur: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia en Filadelfia, así como escenas de las Grandes Llanuras, montañas e islas. Los pasaportes actuales también contienen citas de Martin Luther King Jr., así como de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.

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