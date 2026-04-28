La Capital | La Ciudad | Accidente

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Sucedió en un edificio ubicado en Rodríguez al 800 cuando los trabajadores realizaban tareas de impermeabilización

28 de abril 2026 · 12:00hs
Accidente fatal en Rodríguez al 800. Un pintor murió al caer desde un primer piso

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Accidente fatal en Rodríguez al 800. Un pintor murió al caer desde un primer piso

Un pintor de 53 años murió este martes a la mañana al caer desde una ventana ubicada en un primer piso. El accidente sucedió en un edificio ubicado en Rodríguez al 800, en barrio Lourdes.

Fuentes policiales señalaron en primer término que todo ocurrió cuando padre e hijo trabajaban tareas de impermeabilización de techos. Poco después, con información más precisa se aclaró que la víctima era un pintor de 53 años que había caído de un primer piso.

Si bien aún no se pudo determinar la causa del accidente, todo parecía indicar que el operario habría estado trabajando sobre una escalera que se habría roto, y eso habría hecho caer al piso sobre el frente del edificio.

Dónde atendieron al pintor herido

El hombre fue trasladado por personal del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde poco después se confirmó que había fallecido producto de los politraumatismos que sufrió. Fue identificado como Adrián Andrés Lizarraga, de 53 años.

>> Leer más: Zona noroeste: dos obreros internados con graves quemaduras por una descarga eléctrica

La investigación de este hecho quedó a cargo del fiscal Matías Edery de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos

Noticias relacionadas
En pie de guerra. Los profesores universitarios están de paro hasta este viernes inclusive.

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

La Justicia de Familia de Rosario emitió un fallo inédito que recorre el país.

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Lo que viene. El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal.

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Desde que se inauguró, el Hospital Animal de Rosario tiene una alta demanda.

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Central jugará dos partidos en 48 horas en el Gigante: el exigente calendario canalla

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Advierten congestión en autopista Rosario-Santa Fe y rutas clave. Piden circular con precaución y prever demoras por el intenso tránsito pesado

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones
Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional
La Ciudad

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura
Ovación

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newells la última fecha de la fase regular del Apertura

Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Policiales
Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La Ciudad
Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 