Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso Sucedió en un edificio ubicado en Rodríguez al 800 cuando los trabajadores realizaban tareas de impermeabilización 28 de abril 2026 · 12:00hs

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. Accidente fatal en Rodríguez al 800. Un pintor murió al caer desde un primer piso

Un pintor de 53 años murió este martes a la mañana al caer desde una ventana ubicada en un primer piso. El accidente sucedió en un edificio ubicado en Rodríguez al 800, en barrio Lourdes.

Fuentes policiales señalaron en primer término que todo ocurrió cuando padre e hijo trabajaban tareas de impermeabilización de techos. Poco después, con información más precisa se aclaró que la víctima era un pintor de 53 años que había caído de un primer piso.

Si bien aún no se pudo determinar la causa del accidente, todo parecía indicar que el operario habría estado trabajando sobre una escalera que se habría roto, y eso habría hecho caer al piso sobre el frente del edificio.

Dónde atendieron al pintor herido El hombre fue trasladado por personal del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde poco después se confirmó que había fallecido producto de los politraumatismos que sufrió. Fue identificado como Adrián Andrés Lizarraga, de 53 años.

>> Leer más: Zona noroeste: dos obreros internados con graves quemaduras por una descarga eléctrica La investigación de este hecho quedó a cargo del fiscal Matías Edery de la Unidad Especializada en Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos