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Abrigo solidario: bares de Rosario recolectan prendas de invierno para personas en situación de calle

También participa La Dominó, agrupación estudiantil de la Facultad de Arquitectura. Los diferentes puntos de donación en la ciudad

28 de abril 2026 · 15:41hs
El invierno se siente con más crudeza para las personas en situación de calle

Foto: Héctor Rio/ La Capital

El invierno se siente con más crudeza para las personas en situación de calle

El invierno llegó para quedarse en Rosario, estación del año que se siente con mucha más crudeza para las personas en situación de calle. Para hacer que el frío duela menos, bares de la ciudad y la agrupación La Domino de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño (FAPyD) de la Universidad Nacional de Rosario realizan una colecta solidaria de abrigos.

En particular, juntan camperas, buzos, sweaters, frazadas y acolchados. Además de la agrupación de Arquitectura, participa la Focaccería Marzano y la cafetería Ziezta. "Las donaciones serán destinadas a gente en situación de calle y organizaciones sociales", aseguraron los organizadores.

Puntos de recolección de la campaña de abrigo solidario

Los puntos de recolección de la ropa de abrigo son los siguientes:

  • Mendoza 613 (Focaccería Marzano)
  • Corrientes 1999 (Ziezta)
  • FAPyD (Mesita Dominó)

Además, desde la organización señalan que, en el caso de no poder llevar el abrigo a los puntos de encuentro, pueden pasarlo a buscar. Es necesario contactarse con el siguiente número celular: 3413888993.

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