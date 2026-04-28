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Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

El edil de La Libertad Avanza quiso calificar de "ñoquis" a empleados municipales pero eran personas con discapacidad que hacen un programa en Parques y Paseos

28 de abril 2026 · 13:30hs
El concejal libertario Franco Volpe cuestionó a trabajadores municipales

El concejal libertario Franco Volpe cuestionó a trabajadores municipales

En un arrebato de ADN mileísta en redes sociales, el concejal de La Libertad Avanza Franco Volpe intentó denigrar la tarea de trabajadores municipales pero terminó él mismo denigrado. Es que confundió a trabajadores de planta con chicos y chicas con capacidades diferentes que hacen pasantías en la dirección de Parques y Paseos.

“En el gobierno de Javkin se necesitan 7 personas de “parques y paseos” para bajar plantitas del auto. Por eso tardas mil años en hacer cualquier trámite”, escribió en X junto al video que registraba el momento para intentar calificar de "ñoquis" a los trabajadores.

La tarea que emprendían en el parque frente al Monumento a la Bandera tenía otra dinámica justamente porque los integrantes del área tienen un proceso de inclusión especial para trabajar.

Quien le aclaró la situación fue el secretario de Ambiente y Espacio Público municipal, Luciano Marelli. “Estimado Franco, entiendo que son imágenes que sirven para viralizar. Esa cuadrilla está compuesta en su mayoría por chicos con alguna discapacidad que se forman como técnicos para trabajar en espacios verdes. Bajan los plantines, luego los plantan y realizan otras tareas de jardinería”.

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Otro que le contestó fue el concejal por el Frente Amplio por la Soberanía, Leonardo Caruana. “Son integrantes de la escuela de parques y paseos, Franco. Ahí estudian principalmente chicos y chicas con discapacidad. Nada bueno puede pasar si nos deshumanizamos”.

En los comentarios de la publicación se encargaron de aclararle la confusión ocasionada por el efusivo arrebato contra los trabajadores municipales y la intendencia. Incluso le recordaron que la discapacidad es un tema tabú para La Libertad Avanza tras el episodio de supuestas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El descargo

Volpe le contestó a Marelli en una publicación donde no rectifica ni pide disculpas por el error y sale por la tangente. "Valoramos la inclusión laboral de las personas con discapacidad y creemos que el trabajo es una de las mejores herramientas de integración y desarrollo. La discusión no pasa por quiénes estaban realizando las tareas en ese momento, sino por CÓMO SE ORGANIZAN Y EJECUTAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS", comenzó.

Luego sostuvo: "Quitemos el foco del debate de la inclusión de las personas con discapacidad porque con eso estamos de acuerdo, pero sin dudas, parques y paseos necesita revisarse y empezar a ser eficiente para atender los reclamos de los rosarinos que están cansados. Y, por favor, pedile a Pablo que publique los sueldos políticos que desde el 2023, por alguna razón, lo dejó de hacer. Gracias".

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