Horacio Rosatti denunció la "judicialización" de la política en la Argentina

El presidente de la Corte Suprema de la Nación señaló que ese fenómeno no ayuda a “generar estabilidad” en el sistema

El presidente de la Corte Suprema nacional y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , advirtió este martes sobre la “creciente judicialización” de la política y señaló que ese fenómeno no ayuda a “generar estabilidad” en el sistema .

“Los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, siempre buscan la judicialización. Y dentro del sistema judicial buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir: a la palabra de la Corte” , afirmó al participar en la ExpoEFI 2026, una convención de finanzas, economía e inversiones que tuvo lugar en el barrio porteño de Recoleta.

En ese sentido, Rosatti señaló que la judicialización del debate político no contribuye a "generar estabilidad o, por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía ”.

Rosatti y la división de poderes

En otro orden, el magistrado defendió la división de poderes y, al respecto, sostuvo que los jueces no reemplazan al Legislativo ya que su función es “interpretar” y “aplicar” las normas, pero no crearlas.

“Los jueces no son legisladores, interpretan”, aseguró Rosatti, para agregar: “El magistrado no puede inventar, tiene que aplicar”.

A su entender, los cambios en la normativa deben discutirse en el Congreso, que es el lugar natural donde “deben debatirse las reglas”.