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Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

El proyecto busca unir Rosario con localidades del área metropolitana mediante un tren sustentable y con frecuencias para pasajeros y cargas

28 de abril 2026 · 10:56hs
Lo que viene. El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal.

Lo que viene. El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal.

El gobierno de la provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en la planificación de un sistema de transporte integrado con eje en Rosario. Este martes, se realizó un encuentro de trabajo en la sede local de Gobierno para avanzar en el diseño del futuro sistema de movilidad metropolitana, con el tren urbano como pieza central.

La jornada reunió a funcionarios provinciales, equipos técnicos e ingenieros, en un espacio de coordinación que busca consolidar un esquema de transporte moderno y sustentable para toda la región.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano. También participaron representantes de los municipios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Pérez y Granadero Baigorria, junto al Ente de Coordinación Metropolitana y áreas de cooperación internacional.

Rosario como nodo central

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó el rol estratégico de la ciudad dentro del esquema. “La centralidad estará en Rosario, ya que la gran mayoría tiene como destino la ciudad. Además, ayudará a promover el turismo”, señaló.

El proyecto contempla distintas frecuencias e intervalos, tanto para el transporte de pasajeros como de cargas, con el objetivo de optimizar la circulación en toda la región.

Un sistema eléctrico y sustentable

Durante la jornada, el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, destacó que uno de los objetivos centrales es avanzar hacia un modelo con tecnología limpia.

“Buscamos que sea un sistema moderno y fundamentalmente sustentable, con coches 100% eléctricos. Hay una base importante de consenso”, afirmó.

La iniciativa se inscribe en una tendencia global de reconversión del transporte hacia alternativas menos contaminantes, en un contexto de creciente presión por reducir emisiones en áreas urbanas.

Un tren para integrar la región

El proyecto impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro prevé una red ferroviaria que conecte Rosario con su área metropolitana en sentido norte-sur y este-oeste.

El trazado preliminar incluye conexiones con Timbúes, Arroyo Seco, Roldán y Zavalla.

>> Leer más: Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

El objetivo es mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa al transporte automotor en una zona con fuerte crecimiento urbano.

Antecedentes y proyectos en agenda

La idea de un sistema ferroviario metropolitano no es nueva. Ya en 2012, durante la gestión de Antonio Bonfatti, se había impulsado el proyecto Ferrotransporte Metropolitano, que buscaba integrar 18 localidades en un radio de 30 kilómetros alrededor de Rosario.

Aquel plan incluía recorridos por puntos estratégicos como Granadero Baigorria, la Terminal de Ómnibus, la estación Central Córdoba y el predio de La Siberia, aunque nunca llegó a concretarse.

>> Leer más: El ferrotransporte para la zona metropolitana de Rosario, en la agenda de Bonfatti en Alemania

Más recientemente, en 2023, el entonces ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente Juan Monteverde habían planteado la creación de un sistema de metro para Rosario, con participación de la empresa china CRCC.

Un proyecto en construcción

Aunque el sistema aún se encuentra en una etapa inicial, desde el gobierno provincial lo posicionan como uno de los ejes estratégicos de gestión.

El desafío será traducir el consenso técnico y político en financiamiento, plazos y ejecución concreta en una región donde los proyectos de transporte masivo tienen antecedentes, pero también deudas pendientes.

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