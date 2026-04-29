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Ya no se esconden: Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron enamorados en Miami

Tras blanquear su relación en Buenos Aires, el piloto de Formula 1 y la actriz fueron captados caminando de la mano por la playa

29 de abril 2026 · 11:02hs
Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron de las playas de Miami

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron de las playas de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto no solo está dando que hablar por su presente en la Formula 1, sino también por su vida personal. Luego confirmar su romance con la actriz Maia Reficco durante su visita a Buenos Aires, la pareja se sigue mostrando más unida que nunca.

Durante su paso por la ciudad, fueron vistos paseando juntos, visitaron una bodega e incluso compartieron momentos en redes sociales. El romance no sorprendió del todo: desde hace meses circulaban rumores sobre una posible relación entre ambos. Si bien Colapinto había asegurado estar soltero en una entrevista, finalmente blanquearon su vínculo con demostraciones públicas de afecto.

Como si fuera poco, en las últimas horas se volvió viral un video en el que se los ve caminando juntos, y se volvieron tema de conversación entre fanáticos y seguidores.

>> Leer más: Quién es Maia Reficco, la joven actriz que enamoró a Franco Colapinto

El video viral de Franco Colapinto y Maia Reficco

Maia Reficco y Franco Colapinto ya no se ocultan. Desde que blanquearon su romance el fin de semana pasado, cuando el piloto argentino visitó Buenos Aires, no dejan de mostrarse juntos.

En los últimos días,estuvieron disfrutando de un merecido descanso en Miami. Allí fueron captados por una cámara mientras paseaban por la playa de la ciudad costera.

El clip, en el que se los ve caminando de la mano mientras charlan y disfrutan del sol, se volvió viral rápidamente y estalló en comentarios positivos y mensajes de amor por parte de seguidores y usuarios en redes sociales.

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Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión con el país, ya que sus padres son argentinos. Es hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, por lo que creció en un entorno marcado por la música y la actuación.

A los 8 años se instaló en Argentina, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 regresó a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, con el objetivo de potenciar su carrera.

El salto a la fama llegó a los 17 años, cuando protagonizó la serie "Kally’s Mashup" en Nickelodeon. Desde entonces, participó en diversas producciones que la posicionaron como una artista en ascenso. En teatro musical también tuvo un recorrido destacado: con solo 19 años protagonizó una versión del musical "Evita" en Nueva York, interpretando a una joven Eva Duarte, y en 2024 fue parte del musical Hadestown en Broadway.

En televisión, en 2023 integró el elenco del reboot de "Pretty Little Liars", disponible en HBO Max.

Además, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primera canción, "Tuya", y luego presentó nuevos temas que le permitieron consolidarse también como cantante.

>> Leer más: Romance confirmado: Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su relación

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