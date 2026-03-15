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Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

"Una batalla tras otra" arrancó con el pie derecho en la edición 98 de los premios de la Academia

15 de marzo 2026 · 22:23hs
Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

"Una batalla tras otra" arrancó con el pie derecho en la edición 98 de los premios Oscar, que se realiza este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, ya que hasta el momento se llevaron una estatuilla Sean Penn como Mejor Actor Secundario y Paul Thomas Anderson como Mejor Guion Adaptado, este último también en carrera por Mejor Dirección.

"Pecadores", de Ryan Coogler, arribó a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con un récord de 16 nominaciones, pero hasta el momento "Una batalla tras otra" iba adelante en la carrera, también con el nuevo premio de los Oscar, Mejor Reparto.

Conan O’Brien fue nuevamente el presentador de la ceremonia, con dardos hacia el avance sigiloso de la inteligencia artificial en Hollywood, la "mudanza" de los Oscar a YouTube y las debatidas declaraciones de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet. "Me siento honrado de ser el último presentador humano de los Premios de la Academia”, bromeó.

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“Esto es para Corea y para todos los coreanos”, sostuvo la directora Maggie Kang al recibir el premio para “Las guerreras K-pop”, a la Mejor Película Animada.

Hasta el momento habían recibido premios:

►Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan ("La hora de la desaparición")

►Actor de Reparto: Sean Penn ("Una batalla tras otra")

►Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")

►Guion Original: Ryan Coogler ("Pecadores")

►Largometraje Animado: “KPop Demon Hunters”

►Maquillaje y Estilismo de Cabello: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey (“Frankenstein” )

►Diseño de Vestuario: Kate Hawley ("Frankenstein")

►Mejor Reparto: Cassandra Kulukundis ("Una batalla tras otra")

►Cortometraje: “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”

►Cortometraje Animado: “The Girl Who Cried Pearls”

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