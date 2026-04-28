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Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias de abuso y violencia

A través de un comunicado oficial, el Canalla anunció que "la situación entre los pares ya fue abordada y resuelta".

28 de abril 2026 · 14:39hs
Rosario Central confirmó que volvieron las actividades a la categoría de juveniles.

Gustavo De los Ríos / La Capital

Rosario Central confirmó que volvieron las actividades a la categoría de juveniles.

Rosario Central anunció que “luego de un exhaustivo trabajo realizado por todas las áreas interdisciplinarias del club” tomaron la decisión de retomar las actividades de la categoría 2013, que había sido suspendida luego de las denuncias de abuso y violencia entre los juveniles.

“Habiendo finalizado el proceso iniciado, el club ha decidido que en el día de la fecha se reinicien las actividades de la categoría que había sido suspendida dado que la situación ocurrida entre los pares ya fue abordada y resuelta”, señalaron en un comunicado oficial dirigido a los socios.

El caso generó gran preocupación en el entorno canalla, debido a que involucró a chicos de la categoría 2013 de inferiores y contó con la intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

denuncias central
Una denuncia anónima generó preocupación en la Ciudad Deportiva de Central.

Una denuncia anónima generó preocupación en la Ciudad Deportiva de Central.

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La protección de los juveniles de Central

Al respecto, desde la Defensoría habían indicado que el caso tenía la necesidad de llevar un abordaje integral, cuidados y sin exposición de los menores, con distintos actores del Sistema de Protección y en coordinación con la autoridad judicial interviniente.

“Queremos llevar la tranquilidad a todos nuestros socios de que el club continúa y continuará abordando este tipo de situaciones que muchas veces forman parte de estas actividades, buscando garantizar que cada deportista del club se sienta contenido y respetado”, remarcaron en el comunicado de Central.

Desde la dirigencia enfatizaron en la importancia de cuidar a los jóvenes que afrontan su etapa formativa y concluyeron: “Vale recordar que nuestro club no solo es formador en lo deportivo sino también en lo social y humano”.

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