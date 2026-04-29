El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

"Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final", manifestó Ricardo Miqueo tras la muerte de su hija de 6 años tras un accidente en la escuela

En poco más de 48 horas, una caída accidental en la escuela y un golpe en la cabeza provocaron la muerte de Luna Miqueo Cuello . Luego de esta pérdida trágica, la familia decidio donar su órganos. En tanto, el papá afirmó este martes: "Queremos que este dolor sirva para generar conciencia" .

"Los niños necesitan jugar, es parte de su naturaleza y como adultos, no podemos ni debemos impedirlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de brindarles herramientas, espacios seguros y la contención necesaria para que puedan hacerlo de manera cuidada", manifestó Ricardo Miqueo . Previamente, la Justicia había concluido que la niña de 6 años había fallecido por un traumatismo de cráneo .

Representantes del Ministerio de Educación de Santa Fe señalaron este martes que "no hay nada para objetar" en torno a la respuesta de la Escuela 117 Islas Malvinas para atender la emergencia. De acuerdo al relato en las actas de la cartera, la nena se tropezó y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento. A continuación, el personal pidió asistencia médica y se comunicó con sus padres.

Ricardo Miqueo sostuvo que " la mayoría de las docentes ejercen su labor con verdadera vocación , muchas veces en condiciones que no son las ideales y sin el acompañamiento necesario de las autoridades" . Al respecto, añadió: "Sabemos, como padres, que no es fácil cuidar a un niño y mucho menos, a muchos a la vez, cada uno con su historia y su forma de ser".

"Este mensaje también es de respeto y de pedido: que se generen las condiciones adecuadas para que puedan acompañar a nuestros hijos como merecen", reclamó el papá de la niña. Horas antes, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, había calificado el episodio del último viernes como una "desgracia".

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Por su parte, el padre de Luna pidió que "este terrible accidente no sea en vano". En esa línea propuso que lo ocurrido debe ser un impulso para "crecer como sociedad, revisar, mejorar y a cuidar más" a los chicos. "Que nos encuentre más atentos, más comprometidos y más humanos", aseveró.

Islas Malvinas 28.4 Foto: Maximiliano Klanjscek

Frente a la preocupación de los demás familiares de alumnos de la institución ubicada sobre avenida Uriburu y España, la funcionaria del Ministerio de Educación enfatizó que "no hay nada para objetar" en cuanto a la labor de docentes y directivos. "La escuela actuó como tendría que actuar. Se cumplieron los protocolos, se acompañó a la familia y seguimos a disposición", remarcó.

La donación de órganos tras la muerte de una hija

Fuera de la discusión sobre lo sucedido en el establecimiento escolar, Miqueo también decidió hacer un llamado a la solidaridad con su hija como ejemplo. "Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor", manifestó mediante una publicación en redes sociales.

La familia de la niña decidió autorizar la ablación de los órganos "para que su amor y su luz sigan presentes en otras vidas". Al respecto, el hombre que trabaja como vigilador en un sanatorio privado explicó: "Elegimos que su historia también sea una oportunidad de vida para otros".

Por otra parte, el papá de la nena fallecida le dedicó una parte del mensaje al personal médico que intervino en el traslado y la internación de Luna. "Queremos agradecer profundamente a los camilleros que la asistieron con urgencia, por su rapidez y compromiso en un momento tan crítico. También al Hospital Vilela, a cada uno de sus profesionales, por haber hecho todo lo posible con tanto esfuerzo, dedicación y, sobre todo, con tanto cariño hacia nuestra hija y hacia nosotros", expresó.

Miqueo señaló que Luna "dejó una marca imborrable en todos los que la conocieron". En medio del dolor, aseveró: "Su recuerdo vivirá siempre en nosotros y en cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella. Que su energía, su alegría y su amor sigan siendo motor para seguir adelante".