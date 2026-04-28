Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía puso en marcha una investigación

Rosario Central organizó una reunión de padres el jueves 23 de abril de 2026 por denuncias de abuso y hostigamiento de jugadores de la categoría 2013.

La Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente abrió una investigación sobre presuntos hechos graves de violencia, abuso y hostigamiento entre niños de 12 y 13 años que integran una categoría infantil de Rosario Central . El club decidió este martes que los adolescentes retomaran las prácticas habituales.

Todo comenzó hace cinco días cuando una denuncia anónima advirtió en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia sobre episodios que habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, principalmente en vestuarios, grupos de mensajería instantánea y transporte, y tendrían como protagonistas a menores de la misma división.

Ese mismo día, el club anunció la suspensión de las actividades de la categoría 2013 de las divisiones inferiores , involucrada en el caso, y convocó a una reunión a familiares de los adolescentes y personal del club en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria.

En ese contexto, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que el club recibió una "denuncia de violencia y abuso" en un episodio relacionado con la categoría 2013, prometió una investigación y afirmó que se tomarán las medidas que correspondan en función de sus resultados.

Este martes, desde el Ministerio Público de la Acusación se confirmó que tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, a cargo de Luis Schiappa Pietra. El funcionario, agregaron, ya indicó algunas medidas de investigación que se mantienen en reserva ya que hay menores de edad vinculados al caso.

El inicio de la actuación de los fiscales, abundaron, se originó en un llamado a anónimo a la línea 911 donde se aportaron datos similares a la denuncia realizada en la Defensoría provincial.

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El origen de las denuncias

Según pudo averiguar La Capital, los episodios fueron denunciados por las familias de jugadores de la categoría 2013, cuyos hijos fueron testigos de situaciones que habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, principalmente en vestuarios, grupos de mensajería instantánea y transporte, y tendrían como protagonistas a menores de la misma división.

Las familias que impulsaron la denuncia, no son los padres de los adolescentes que habrían sido vulnerados, ni de quienes habrían sido agentes de violencia. Dado que se trata de hechos que involucran a menores de edad, corresponde resguardar sus identidades y extremar los cuidados al difundir el caso, en línea con la legislación vigente en materia de niñez.

Dos fuentes cercanas al caso, que pidieron reserva de identidad, confirmaron a este diario que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones y prácticas de exposición entre pares, así como episodios de hostigamiento virtual. Estos hechos habrían generado un clima de miedo entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva.

Otro de los puntos que plantea el grupo de familiares que denunció es la posible falta de intervención oportuna por parte de adultos responsables, en relación con situaciones que habrían sido conocidas previamente.

Medidas en el club

El presidente de Rosario Central confirmó que el club recibió una "denuncia de violencia y abuso" en un episodio relacionado con la categoría 2013. En la asamblea ordinaria que se realizó en la sede de Cruce Alberdi, en la que el presupuesto fue aprobado por unanimidad, Belloso previamente se pronunció sobre la denuncia.

"Hoy nos llegó la denuncia de algunos episodios que pasaron en vestuarios", indicó y afirmó que "para los encargados del fútbol el tema es muy importante porque los chicos viven más en vestuarios que adentro de una cancha". El presidente canalla hizo referencia a las quejas de los padres de los jugadores de inferiores, y señaló "algunas bromas pesadas, algunas faltas de respeto entre compañeros que trasladaron a sus padres, y que no tuvimos la posibilidad de que los padres nos manifiesten que estaban viendo eso".

El presidente del canalla prometió una investigación sobre el caso. "El club actuó como a nosotros nos parece que había que hacerlo, suspendiendo las actividades. Vamos a investigar y nos pusimos a disposición de la Justicia, por supuesto. Queremos tomar las medidas que correspondan".