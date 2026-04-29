Newell's se queda sin Oscar Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

Ya había estado lesionado dos veces en lo que va del semestre. Y ahora vuelve a pasarle. El parte médico sobre el zaguero.

Después del empate ante Instituto en el Coloso, el domingo pasado, Newell's ya piensa en Vélez, su próximo y último rival en el torneo Apertura. Al equipo rojinegro, que acumula cuatro partidos sin derrotas, le vendría muy bien una victoria para irse al receso con el ánimo renovado.

El equipo de Frank Kudelka enfrentará al de Guillermo Barros Schelotto el lunes a las 17.15 en Liniers. El partido corresponde a la fecha 9 del torneo Apertura, que en su momento fue suspendida por decisión de la AFA y quedó para el final de la fase regular del certamen.

El principal problema que afronta Kudelka para el armado del equipo son las lesiones. El entrenador nunca pudo repetir el mismo equipo titular y aún así viene en levantada. De los últimos cuatro partidos, el equipo ganó tres y empató uno. El aire que se respira hoy en Bella Vista y el Parque es muy distinto al de hace algunas semanas.

Para jugar contra Vélez, el técnico rojinegro ya sabe que no podrá contar, otra vez, con Oscar Salomón. El defensor se había recuperado de una lesión muscular que lo dejó afuera del partido con Unión y contra Instituto fue titular, pero otra vez sintió una molestia y tuvo que ser sustituido cuando el partido ante los cordobeses apenas comenzaba.

Este miércoles, el cuerpo médico de Newell's confirmó cuál es la lesión que sufrió Salomón en el Coloso: desgarro grado 2 del bíceps crural del muslo derecho. Significa que el defensor no volverá a jugar hasta el torneo Clausura, ya que no estará ante Vélez y después de ese partido Newell's entrará en receso.

Leer más: El ex-Newell's Cocoliso González le hizo tres tantos a Libertad y es el goleador de la Libertadores

Las lesiones recurrentes en Newell's

Es la tercera lesión muscular que sufre Salomón desde que llegó a Newell's, a principios de esta temporada. Pocos días después de firmar su vínculo con el club, sintió una molestia que lo dejó al margen del equipo y retrasó su puesta a punto. Luego se lesionó en una práctica antes del partido con Unión, y finalmente volvió a pasarle en el partido contra Instituto.

Las lesiones musculares fueron recurrentes en el plantel rojinegro en lo que va del semestre. Eso fue lo que le impidió a la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, y luego a Kudelka, poder consolidar un equipo. El lunes, ante Vélez, ya se sabe que habrá al menos un cambio. Y habrá que ver si no hay más.