Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial

Sufrió una lesión isquiotibial jugando con el Real Madrid y no podrá ir al Mundial con la Canarinha

Éder Militão, defensor de la selección de Brasil y del Real Madrid, se sometió a una cirugía este martes para curar una dolencia del isquiotibial que le impedirá jugar el Mundial con la Canarinha.

El proceso de recuperación para este tipo de cirugías es de unos meses, mientras que el debut de Brasil en el Mundial será el 14 de junio, en menos de siete semanas.

Militão se lesionó la semana pasada en la victoria del Madrid por 2 a 1 sobre el Alavés en La Liga.

El Merengue indicó que el defensor central se sometió con éxito a una cirugía de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Y añadió que Militão “comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, aunque no precisaron fechas posibles para el regreso a las canchas del jugador.

El internacional brasileño de 28 años, sufrió varias lesiones a lo largo de su carrera, incluidos problemas graves de rodilla.

Brasil ya se había quedado sin Rodrygo hace casi dos meses, cuando se confirmó su rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha.