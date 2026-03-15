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"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026

"Pecadores" llegaba a la gala con un récord de 16 nominaciones pero solamente pudo alzar cuatro estatuillas

15 de marzo 2026 · 23:57hs
Una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026

"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, fue la gran ganadora de la edición número 98 de los premios Oscar, que se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, al llevarse las estatuillas por Mejor Película, Dirección, Actor de Reparto, Guion Adaptado, Montaje y Reparto. En la vereda de enfrente, "Pecadores", de Ryan Coogler, llegaba a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con un récord de 16 nominaciones y debió conformarse con cuatro premios.

Conan O’Brien fue nuevamente el presentador de la ceremonia, con chistes mordaces hacia la próxima "mudanza" de los Oscar a YouTube, las cuestionadas declaraciones de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, y el avance sigiloso de la inteligencia artificial en Hollywood. "Me siento honrado de ser el último presentador humano de los Premios de la Academia”, bromeó.

Sean Penn era prácticamente un premio cantado por su actuación como el desquiciado coronel Steven J. Lockjaw, pero no fue a recibir la estatuilla. “No pudo estar aquí esta noche, o no quiso”, dijo Kieran Culkin tras anunciar al ganador. El que sí estaba era Paul Thomas Anderson, quien subió al escenario en medio de una gran celebración para recibir el premio por Mejor Guion Adaptado, en una de las primeras estatuillas que obtuvo "Una batalla tras otra". Es que, en rigor de verdad, la primera de todas (no solamente en la gala sino en la historia de los Oscar) fue para Cassandra Kulukundis, ganadora de la flamante categoría Reparto.

"Pecadores" solamente se llevó los premios a Mejor Actor, Guion Original, banda Sonora Original y Fotografía (que por primera vez fue para una mujer, Autumn Durald Arkapaw). "Frankenstein" se llevó tres en los rubros técnicos: Maquillaje y Estilismo de Cabello, Diseño de Vestuario y Diseño de Producción.

Amy Madigan debió esperar 40 años para alzar un Oscar. Es que la ganadora como Mejor Actriz de Reparto por "La hora de la desaparición" tuvo en 1986 la que hasta ahora había sido su única nominación, con una película que se llamó (casualmente) "Dos veces en la vida".

La directora Maggie Kang dedicó a "Corea y a todos los coreanos" el premio a la Mejor Película Animada que se llevó “Las guerreras K-pop”, que hicieron historia dentro del género casi llegando a la centésima gala de los Oscar. Y, por si hacía falta, confirmaron el gran momento del popr coreano al llevarse también la estatuilla por Mejor Canción.

En el rubro Película Internacional se dio la lógica: "El agente secreto" llegaba con muy buenas críticas pero ya el año pasado había ganado una película brasileña ("Aún estoy aquí"), por lo que al final festejó la noruega "Valor sentimental". De todas maneras, la representante de Brasil puede quedarse más que satisfecha por sus cuatro nominaciones, que también incluyeron Mejor Reparto, Mejor Actor (Wagner Moura) y Mejor Película.

Todos los ganadores

►Mejor Película: "Una batalla tras otra"

►Dirección: Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")

►Actriz: Jessie Buckley (“Hamnet”)

2026-03-15 oscar Jessie Bucley 82136648

►Actor: Michael B. Jordan (“Pecadores")

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►Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan ("La hora de la desaparición")

►Actor de Reparto: Sean Penn ("Una batalla tras otra")

►Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")

►Guion Original: Ryan Coogler ("Pecadores")

►Largometraje Animado: “Las guerreras K-pop”

►Película Internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

►Canción Original: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park por “Golden” (“Las guerreras K-pop”)

2026-03-15 oscar kpop 82136524

►Montaje: Andy Jurgensen (“Una batalla tras otra")

►Fotografía: Autumn Durald Arkapaw (“Pecadores")

►Maquillaje y Estilismo de Cabello: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey (“Frankenstein” )

►Diseño de Vestuario: Kate Hawley ("Frankenstein")

►Mejor Reparto: Cassandra Kulukundis ("Una batalla tras otra")

►Banda Sonora Original: Ludwig Goransson (“Pecadores” )

►Diseño de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau (“Frankenstein”)

►Sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta (“F1”)

►Efectos Visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett (“Avatar: fuego y cenizas”)

►Largometraje Documental: “Mr. Nobody Against Putin”

►Cortometraje: “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”

►Cortometraje Animado: “The Girl Who Cried Pearls”

►Cortometraje Documental: “All the Empty Rooms”

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