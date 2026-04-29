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Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Octavio Berruti, desarrollador de software, creó “Figuri.App”, una propuesta que moderniza el modo de colección de forma más práctica y segura

Gonzalo Ruiz Jujich

Por Gonzalo Ruiz Jujich

29 de abril 2026 · 12:51hs
La aplicación tiene soporte para más de 140 álbumes diferentes con alcance mundial

La aplicación tiene soporte para más de 140 álbumes diferentes con alcance mundial

Cuando falta poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, la expectativa crece entre los fanáticos por el lanzamiento del tradicional álbum de figuritas. Como ocurre cada cuatro años, miles de coleccionistas buscan completar la colección con las imágenes de los protagonistas que estarán en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición será histórica: por primera vez participarán 48 selecciones y el álbum tendrá 112 páginas con espacio para 980 figuritas, la cifra más alta desde la creación del formato. Además de los futbolistas, incluirá secciones dedicadas a los países anfitriones, la pelota oficial, el trofeo y la mascota.

En ese contexto y ante la gran cantidad de stickers necesarios, el intercambio de figuritas se vuelve una pieza clave para completar el álbum. Sin embargo, la dificultad para encontrar personas con las piezas faltantes y la falta de seguridad en los contactos suele complicar el proceso. Frente a esa necesidad, el rosarino Octavio Berruti, de 28 años, desarrolló “Figuri.App”, una plataforma gratuita que busca modernizar y facilitar el intercambio de figuritas mediante el uso de inteligencia artificial.

Egresado del Instituto Politécnico Superior en Informática y desarrollador de software frontend, Berruti explicó a La Capital el origen del proyecto. “Figuri nace de una necesidad. En el Mundial 2006, estaba completando el álbum y en ese momento me faltaron un par de figuritas. Entonces, mi mamá con una mamá amiga vio que con un amigo teníamos la figurita que le faltaba al otro, entonces lo escanearon, imprimieron el papel fotográfico y lo pegaron. Nunca pudimos completar el álbum de forma real", contó.

"Siempre que se vienen los mundiales se me venía esto a la cabeza, que no existía nada para hacer un intercambio. Era siempre con los grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp y era muy tedioso encontrarse con gente no sabiendo realmente de dónde son, si es seguro, si es gente real", sostuvo. "Entonces nace de la necesidad de una aplicación que solucione el tema del intercambio de figuritas de ver si hay alguien cerca tuyo que tiene la que te falta, si tus repetidas le pueden servir a alguien. Yo todavía tengo como 600 repetidas de álbumes anteriores que están ahí tiradas, que le podrían haber servido a alguien o que las podría intercambiar por otras que a mí me lleguen a servir”, amplió.

>> Leer más: Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

La aplicación ya está disponible en iOS y en los próximos días llegará a Android. “Estamos a la espera de la validación de Google, pero la app ya está completamente lista”, afirmó.

flyer ipad

Cómo funciona la app para intercambiar figuritas

El desarrollador rosarino destacó que la plataforma que creó tiene alcance global y permite interactuar en inglés, español y portugués. Además, no se limita al Mundial 2026: “La app soporta más de 140 álbumes, incluidos los de ediciones anteriores. Por cuestiones de derechos aparecen con nombres genéricos, pero son exactamente las figuritas que tiene cada álbum y lo podes buscar por el nombre original y la aplicación automáticamente te dice cual es el álbum genérico”.

Uno de los principales diferenciales de Figuri.App es su sistema de carga de figuritas, que utiliza inteligencia artificial para agilizar el proceso. Los usuarios pueden escanear imágenes y la app reconoce automáticamente los datos, además de ofrecer opciones de carga manual o rápida.

La herramienta también incorpora un mapa que permite ubicar a otros coleccionistas cercanos. Cada usuario puede decidir si comparte su ubicación y con quién hacerlo. A partir de esa información, la app conecta personas con figuritas complementarias para facilitar el intercambio.

Con respecto a la seguridad a la hora de establecer contacto con desconocidos, fue una de las prioridades apenas comenzó el proyecto: “Creemos que esta aplicación la van a usar muchos chicos, entonces diseñamos una manera muy rápida de identificar si alguien es real o no. Dentro de la aplicación existe un apartado que es para verificar a las personas, apenas ingresas te lleva a una empresa que se dedica a validar identidades. Esto es importante porque cumple con todas las regulaciones de datos necesarias a nivel mundial. El manejo de datos sensibles es muy importante. Entonces, decidimos implementar una empresa que se dedica a esto, que maneja todos los estándares mundiales, que recupera tu información. Entonces vos sacas una foto al documento, sacas una selfie y te valida. A partir de ahí vos podés confiar en esa persona porque es quien dice ser".

Flyer album mundial

Además, agregó: "Más allá de eso, tenemos un segundo método de verificación, que es luego de hacer un intercambio, vos podés puntuar a esa persona del 1 al 5 con estrellas. Además, podes dejarle comentarios y esos comentarios y esas valoraciones van a ser públicas. Cuando vos te metés al perfil de una persona te muestra el historial de todas las evaluaciones que otras personas le hicieron. A su vez, también podés bloquear usuarios dentro de la aplicación, si no los querés ver, si te llegan mensajes que no querés recibir también podés reportarlos. A partir de ahí, nosotros como administradores los podemos eliminar".

Finalmente, destacó: "Por último, tenemos un filtro dentro de las imágenes en la aplicación, es decir, cuando una persona te envía por chat, por ejemplo, una foto de una figurita, lo que queremos evitar es que envíen contenido de armas, drogas, contenido sexual, entre otros. Entonces lo que hicimos fue implementar un filtro de contenido donde la imagen que se envía en el chat, primero se escanea con inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial detecta este tipo de contenido no permite enviarlo”.

Para llevar adelante la propuesta, el desarrollador informático se apoyó en otras apps: “Un poco de varias aplicaciones. Creo que fui tratando de tomar lo mejor de cada una. Por ejemplo, tenés el sistema de rating de Airbnb, además del modelo de marketplace en Mercado Libre, también de Uber cuando te pedis uno y podes puntuar el servicio que te dieron”.

La Inteligencia Artificial como principal protagonista

A la hora de destacar las bondades de su desarrollo, Berruti enfatizó sobre el principal propósito de esta propuesta: “La idea de esta aplicación no es reemplazar la esencia de la colección de figuritas, sino potenciarla. Por eso agregamos un apartado de eventos de intercambio donde vos podes crear encuentros presenciales, poner un máximo de participantes, un lugar donde se va a hacer el evento con un mapa, que incluso te permite ver las direcciones para ir al lugar en tu aplicación favorita de mapas y directamente la gente puede ver que va a haber un evento de intercambios e ir a intercambiar en persona. Para estos eventos, desarrollamos un QR donde vos lo escaneas con tu cámara y directamente te abre la aplicación y te dice con esa persona que le podés dar y lo que la otra persona te puede dar. Cambiás en el momento rápido, sin tener que chatear, mucho más práctico”.

Otro beneficio clave es la actualización automática del álbum digital. Cada intercambio registrado modifica el stock de figuritas de ambos usuarios en tiempo real, lo que evita cargas manuales posteriores.

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Por último, el creador subrayó el rol de la Inteligencia Artificial durante el desarrollo de este proyecto: “Fue un aliado en el desarrollo de la aplicación. Yo creo que la IA viene a potenciar al desarrollador, yo no creo que la IA, al menos hasta el día de hoy, nos pueda reemplazar ni en un futuro cercano. Considero que viene a darnos herramientas y a acelerar los procesos. Hay que estar preparados, hay que capacitarse un montón y sobre todo hay que seguir el ritmo, que es muy difícil porque todos los días salen cosas nuevas. Lo que recomiendo es probar, que busquen lo que quieran de la IA en sus proyectos, que lo implementen, que se equivoquen, que no se queden atrás y no le tengan miedo porque es simplemente una herramienta más que ayuda, que investiga por vos, que te da información oficial. Es realmente una herramienta sin límites”.

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