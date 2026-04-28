El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda licitación del mes, donde buscaba renovar vencimientos por $8 billones. La secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 102,15 %, habiendo adjudicado $8,11 billones sobre un total $9,19 billones recibidos.

Así, el equipo que lidera Federico Furiase continúa con la consigna del presidente Javier Milei de “sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación”. El gobierno absorbió más pesos de los que necesitaba para el próximo jueves, cuando se realice la liquidación.

Con respecto a los bonos en dólares, consiguió captar US$700 millones que se sumarán a la cuenta del Tesoro.

El AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó por USD 350 millones a una Tirea del 5,16 % (equivalente a una tasa nominal anual de 5,04 %). El AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028, también captó USD 350 millones, pero a una tasa sustancialmente más alta: 8,77 % de Tirea (8,44 % TNA), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa.

La última semana, la administración libertaria amplió la emisión de los dos títulos de los USD 150 millones a los USD 350 millones, dado que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo. A mitad de año, el gobierno deberá hacer frente al pago de vencimientos por USD 4.300 millones.

Este miércoles se realizará la segunda vuelta por otros USD 100 millones en cada instrumento, con lo cual podría sumar hasta USD 900 millones.

“Lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos. La nueva Lecap a junio de 2026 capturó casi el 60 % de la adjudicación total, con una tasa de corte del 2,10 % TEM. Este nivel se ubicó ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado, lo que refleja una convalidación necesaria por parte del Tesoro para asegurar una absorción de liquidez en un instrumento que ya se perfila como la nueva referencia de tasa fija para el mercado institucional”, señaló Eric Ritondale, economista jefe de Puente.