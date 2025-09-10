La Capital | Zoom | Premios Martín Fierro

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: todos los nominados

Aptra dio a conocer a los candidatos en las categorías que reconocerán la labor en la pantalla chica. “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los destacados

10 de septiembre 2025 · 12:02hs
Se conocieron los nominados a los premios Martín Fierro de la Televisión 2025

En las últimas horas, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción de la pantalla chica nacional del año 2024.

“El Encargado”, “Margarita”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, son algunos de los nombres que se repiten entre las candidaturas, y que podrían dar pistas sobre quién se quedará con la estatuilla de Oro.

Todavía no se confirmó cuándo ni dónde tendrá lugar la ceremonia, pero se confirmó que será en las próximas semanas. El Trece y Telefé, con sus productoras asociadas, lideran las nominaciones, seguidas por América.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro:

Ficción
 El Encargado (eltrece)
El Método (elnueve)
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece)
Margarita (Telefé)

Periodístico
 A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)

Humorístico / De actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)

Deportivo
 Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero diurno
 Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El noticiero de la gente (Telefé) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero nocturno
América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefé noticias (Telefé) – Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés general
 La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand
Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut
Susana Giménez (Telefé) Susana Giménez

Musical
 La Peña De Morfi (Telefé) – Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión de sábado (América) – Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine
A la Barbarossa (Telefé) – Georgina Barbarossa
Cortá por Lozano (Telefé) – Verónica Lozano
DDM (América) – Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri

Cultural / Educativo
 Argentina de película (América) – Tete Coustárot
Proyecto tierras (Telefé) – Germán Martitegui
Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei

Entretenimientos
 Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi
Escape perfecto (Telefé) – Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka

Big Show
Bake off famosos (Telefé) – Wanda Nara
La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich
Noche al dente (América) – Fernando Dente

Reality
 Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (Telefé) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (Telefé) – Alejandro Marley Wiebe

Gastronomía
 Ariel en su salsa (Telefé) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo

Viajes / Turismo
 Iván de viaje (Telefé) – Iván De Pineda
Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio

Programa de servicios
 ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis mujer (NET)

Jurados
 Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake off famosos – Telefé)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El gran premio de la cocina – eltrece)

Branded Content
El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias de estación (Axión – Lele Cristóbal – Telefé)
Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefé)

Labor en conducción femenina
 David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefé)
Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefé)
Nara, Wanda (Bake off famosos – Telefé)
Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Labor en conducción masculina
 Barassi, Darío (Ahora caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefé)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefé)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Labor periodística femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefé noticias – telefe)

Labor periodística masculina
 Barili, Rodolfo (Telefé noticias – Telefé)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve central – elnueve)

Cronista / Movilero
 Funes Ugarte, Roberto (A la Barbarossa – Telefé)
Insinga, Cecilia (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A la tarde – América)
Roggiano, Daniel (El noticiero de la gente – Telefé)

Panelista
Bremer, Luís (A la tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas las tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas las tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A la Barbarossa – Telefé)

Actor protagonista de ficción
 Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia alternativa – eltrece)

Actriz protagonista de ficción
 Macedo, Isabel (Margarita – Telefé)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia alternativa – eltrece)

Actor de reparto
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – Telefé)

Actriz de reparto
 Calvo, Julia (Margarita – Telefé)
Gaetani, Romina (Buenos chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El fin del amor – eltrece)

Revelación
 Abraldes, Lola (Margarita – Telefé, personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – Telefe, personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro Toti (Margarita – Telefe, personaje: Merlín)

Labor humorística
 Gómez, Marcos Bicho (Zona mixta mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La noche perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña de Morfi y Susana Giménez – Telefé)

Autor/Guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – Telefé)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director
 Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – Telefé)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia alternativa – eltrece)

Director de no ficción
 Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefé)
Vicente, Ramiro (Telefé Noticias, Telefé)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefé)

Aviso publicitario
 Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción integral
 Bake off famosos (Wanda Nara – Telefé)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro Marley Wiebe – Telefé)
Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)

