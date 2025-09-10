Premios Martín Fierro de Televisión 2025: todos los nominados

Periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
Humorístico / De actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
Deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero diurno
Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El noticiero de la gente (Telefé) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero nocturno
América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefé noticias (Telefé) – Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés general
La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand
Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut
Susana Giménez (Telefé) Susana Giménez
Musical
La Peña De Morfi (Telefé) – Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión de sábado (América) – Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
A la Barbarossa (Telefé) – Georgina Barbarossa
Cortá por Lozano (Telefé) – Verónica Lozano
DDM (América) – Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
Argentina de película (América) – Tete Coustárot
Proyecto tierras (Telefé) – Germán Martitegui
Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei
Entretenimientos
Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi
Escape perfecto (Telefé) – Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka
Big Show
Bake off famosos (Telefé) – Wanda Nara
La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich
Noche al dente (América) – Fernando Dente
Reality
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (Telefé) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (Telefé) – Alejandro Marley Wiebe
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefé) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
Iván de viaje (Telefé) – Iván De Pineda
Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio
Programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis mujer (NET)
Jurados
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake off famosos – Telefé)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El gran premio de la cocina – eltrece)
Branded Content
El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias de estación (Axión – Lele Cristóbal – Telefé)
Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefé)
Labor en conducción femenina
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefé)
Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefé)
Nara, Wanda (Bake off famosos – Telefé)
Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)
Labor en conducción masculina
Barassi, Darío (Ahora caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefé)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefé)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Labor periodística femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefé noticias – telefe)
Labor periodística masculina
Barili, Rodolfo (Telefé noticias – Telefé)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve central – elnueve)
Cronista / Movilero
Funes Ugarte, Roberto (A la Barbarossa – Telefé)
Insinga, Cecilia (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A la tarde – América)
Roggiano, Daniel (El noticiero de la gente – Telefé)
Panelista
Bremer, Luís (A la tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas las tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas las tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A la Barbarossa – Telefé)
Actor protagonista de ficción
Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia alternativa – eltrece)
Actriz protagonista de ficción
Macedo, Isabel (Margarita – Telefé)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia alternativa – eltrece)
Actor de reparto
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – Telefé)
Actriz de reparto
Calvo, Julia (Margarita – Telefé)
Gaetani, Romina (Buenos chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El fin del amor – eltrece)
Revelación
Abraldes, Lola (Margarita – Telefé, personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – Telefe, personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro Toti (Margarita – Telefe, personaje: Merlín)
Labor humorística
Gómez, Marcos Bicho (Zona mixta mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La noche perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña de Morfi y Susana Giménez – Telefé)
Autor/Guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – Telefé)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – Telefé)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia alternativa – eltrece)
Director de no ficción
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefé)
Vicente, Ramiro (Telefé Noticias, Telefé)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefé)
Aviso publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción integral
Bake off famosos (Wanda Nara – Telefé)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro Marley Wiebe – Telefé)
Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)