Tras cinco horas de tensión, la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma

La joven llevó una pistola a clases y efectuó disparos al aire y al suelo. Algunos compañeros señalaron que sufre de bullying por su forma de vestir

Equipos especiales de la Policía de Mendoza intervinieron para negociar con la adolescente, que se entregó tras cinco horas de tensión.

El caso de la adolescente de Mendoza que este miércoles a la mañana llevó un arma a la escuela tuvo su desenlace. Luego de cinco horas de negociaciones, la joven, de 14 años, entregó la pistola a la Policía y, momentos después, fue trasladada a un hospital de la zona.

El hecho se originó alrededor de las 9.30, durante el primer recreo de la escuela secundaria Marcelino Blanco , ubicada en la localidad de La Paz, unos 140 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza.

Luego de efectuar disparos al aire y al suelo, e incluso apuntar contra otros alumnos de la escuela, la joven se atrincheró en la escuela y pidió por una docente llamada Raquel . Aseguró que hasta que la profesora no se presente en el lugar, ella no iba a desistir de su actitud. Sin embargo, sobre las 15, cerró la negociación con la Policía y terminó entregando el arma , una pistola 9 milímetros que sería de su padre, perteneciente a la fuerza policial de la provincia de San Luis.

" La encontré de frente y disparó. Yo iba con el celador y nos agachamos. Pero después se descontroló todo y disparó otra vez" , dijo una compañera de la joven que continúa atrincherada a Radio Nihuil.

>> Leer más: Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Por su parte, calificó a la joven como "tranquila" y remarcó que "no habla con nadie". Y agregó: "No sé si en la familia tiene problemas, pero en la escuela le hacen bullying por la ropa que usa y porque tiene uniceja". Otras alumnas del establecimiento concordaron con esa versión y señalaron que era común que otros alumnos molestaran a la joven por su forma de vestir.

image - 2025-09-10T142938.432 El momento en el que la adolescente está por ingresar a la escuela y el trabajo de la Policía de Mendoza para contenerla.

Los mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (Gris) de Mendoza fueron trasladados en helicóptero al lugar, consignó el Diario Uno de Mendoza. Luego, los alumnos, docentes, preceptores y directivos de la escuela fueron evacuados, por lo que la adolescente de 14 años estuvo deambulando por el establecimiento durante horas, mientras negociaba con el Gris.

Cinco horas después de exhibir el arma por primera vez, la joven la entregó y fue trasladada a un hospital de la zona para ser atendida tras vivir momentos de extrema tensión.