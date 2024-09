Premios Martín Fierro: Adrián Suar y Luciano Cáceres pidieron por la vuelta de la ficción

Por un lado, Suar recibió un reconocimiento por sus treinta años ligado a la productora Polka. “Hace 10 días que vengo pensando qué voy a decir, quise escribir, pero no sé hacerlo. Empecé a pensar, no preparé mucho, pero lo primero que me viene a la cabeza es agradecer por todo lo que me pasó, aporté mucho. Hicimos más de 80 programas, muchos muy malos, pero muchos muy buenos”, aseguró “el Chueco”.

Además, se refirió a la situación actual de la famosa productora, que por primera vez en esas tres décadas no tiene proyectos previstos para el 2024. “Polka está en un compás de espera, espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas. Está faltando la frutilla de la torta, me dedico a eso: falta la ficción, los actores. Agradezco que Telefe que el año que viene vuelve con la ficción, cosa que festejo. Espero que nosotros también volvamos. No es fácil hacer ficción en la Argentina. No porque no haya talento, sino todo lo contrario, talento sobra, pero es difícil por los costos”, aseveró Adrián.