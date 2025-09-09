Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

la region
Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
Policiales
Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
POLICIALES
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
LA CIUDAD
La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"
Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"
Zoom
Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Política
La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"
Política
Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
La Ciudad
Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad
Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
Policiales
Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
La Ciudad
"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario
Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca
Ovación
Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano
Policiales
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Economía
Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Policiales
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Política
Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"
La Ciudad
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario