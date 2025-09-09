Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

En sus shows en Vélez, Lali impulsó otra colecta solidaria de alimentos no perecederos y el público respondió con solidaridad

En los shows de Vélez, los fans de Lali Espósito aportaron más de dos toneladas de alimentos para la campaña “Ningún pibe con hambre”.

La música, la emoción y la solidaridad se unieron este fin de semana en los dos shows que Lali Espósito brindó en el estadio de Vélez Sarsfield. Allí, el público respondió de manera masiva a la convocatoria solidaria impulsada por la campaña “Ningún pibe con hambre” , logrando reunir más de dos toneladas de alimentos no perecederos .

La iniciativa surgió como parte del costado social que acompaña las presentaciones de la artista y fue articulada con organizaciones que trabajan en comedores y merenderos comunitarios. Los fans se acercaron desde temprano al estadio con bolsas y cajas de arroz, fideos, legumbres, leche en polvo y aceite, entre otros productos, que luego fueron trasladados a los centros de acopio.

El espectáculo de Lali , en el marco de la presentación de No vayas a entender cuando el demonio llama, fue un despliegue de talento y producción que agotó otras dos noches consecutivas en el estadio de Vélez.

La campaña

"Ningún pibe con hambre" es una campaña solidaria nacional del MTE para poder abastecer de alimentos a espacios que trabajan el desarrollo integral de las infancias y sus familias en los barrios populares, que busca que "los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero".

En los últimos meses, los organizadores de esta iniciativa solidaria estuvieron recibiendo alimentos no perecederos en recitales de diferentes bandas musicales y artistas, entre ellos Santiago Motorizado, Nonpalidece, El Kuelgue y en eventos como el Festival de Jingles organizado por el canal de streaming Gelatina.