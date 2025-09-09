Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo tras casi 10 años de amor

La actriz española anunció su embarazo en Instagram. La pareja se conoció en la serie "La embajada" en 2016 y desde entonces comparten su vida

La actriz española Úrsula Corberó compartió una feliz noticia en sus redes sociales: está esperando su primer hijo de El Chino Darín . Este martes, a través de una foto en su cuenta de Instagram, anunció su embarazo después de casi de diez años de relación.

Fue en 2016 cuando el actor argentino llegó a España con varios proyectos profesionales que lo llevaron a radicarse en la península ibérica. Pero no solo lo laboral le trajo alegrías: en su vida sentimental también encontró el éxito. Sin dudas, lo más importante fue su relación con Úrsula Corberó, conocida internacionalmente por interpretar a Tokio en la exitosa serie de Netflix "La casa de papel".

El amor surgió durante la grabación de la serie "La embajada" y, desde entonces, comparten su vida en España, viajando ocasionalmente a Argentina para visitar a la familia del Chino. Ahora, tras casi una década juntos, la pareja dio a conocer que están esperando a su primer hijo.

El posteo de Úrsula Corberó

Fue a través de una publicación en Instagram, que ya reúne más de 100 mil “me gusta”, donde la actriz dio a conocer la feliz noticia.

En la imagen se la puede ver vestida de blanco, mostrando su pequeña panza de embarazo. Allí mismo etiquetó al Chino Darín y, en la descripción, escribió: “Esto no es IA”.