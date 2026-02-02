La Capital | Ovación | Ángel Di María

Esta vez a Ángel Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado, equilibrando polémicas

En el complemento de Central-River, Maxi Salas lo tomó de la cintura y Facundo Tello tranquilamente pudo cobrar penal. Pero esta vez evitó una nueva polémica

2 de febrero 2026 · 00:21hs
Ángel Di María está en el piso

Ángel Di María está en el piso, Maxi Salas busca rechazarla. No hubo esta vez penal para Central.

Tanto se le viene apuntando a Ángel Di María por los penales que le cobraron desde que volvió al fútbol argentino y a Central, que esta vez ante River no le dieron el gusto. Y eso que bien pudo ser considerada falta de Maximiliano Salas cuando el partido llegaba a la media hora del complemento.

La polémica quedó instalada como en otras situaciones, solo que esta vez no le cobraron la pena máxima a Di María. Claro que la no sanción por parte de Facundo Tello seguramente fue mucho menor que si hubiera señalado el punto penal. Porque bien pudo considerarse que hubo falta de Maxi Salas sobre el mejor jugador del partido, pero para el árbitro no fue.

Todo alrededor de Ángel Di María

Antes que nada, hay que decir que, falta o no, Di María volvió a ser el mejor jugador de Central y del partido. Fue el más inteligente para encontrar libre a sus compañeros, como en las dos asistencias que tuvieron como actor secundario a Enzo Giménez, mal resuelta en el primer caso y muy bien en el segundo, aunque Veliz desaprovechó el centro del paraguayo entonces.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Gaspar Duarte, sus estocadas tuvieron más penetración y hasta el propio Giménez, o Emanuel Coronel con sus trepadas por derecha, empezaron a complicar más a River.

Pero en los últimos tiempos, alrededor de su figura, además del gran reconocimiento que suele tener en todas las canchas, llegaron algunos cuestionamientos por los penales que le fueron cobrando. El último fue ante Belgrano, donde sancionaron una falta fuera del área y el VAR corroboraría que fue adentro.

¿Fue penal de Maxi Salas?

Por ese motivo, a Fideo se lo ve bajo la lupa y eso ocurrió a los 29' del complemento, cuando desairó con un amague a Maxi Salas y el delantero de River, que lo venía marcando, claramente lo tomó de la cintura para frenarlo.

Pareció que el brazo del jugador millonario siguió tomando al campeón del mundo cuando este entró decidido al área, pero que aflojó cuando Salas se dio cuenta que podían cobrar penal.

Ya en ese momento pareció también que la sujeción de Salas no era suficiente para derribar a Di María, que en ese momento cayó. Facundo Tello no dudó en ningún momento e hizo continuar y el VAR, a cargo de Andrés Merlos, tampoco lo hizo llamar para corregir.

Algo similar ocurrió en el primer tiempo, cuando Vicente Pizarro habilitó a Alejo Veliz entrando por el medio entre tres defensores de River y al entrar al área cayó. El 9 pidió penal pero Tello hizo seguir. No pareció.

Juan Iturrez
