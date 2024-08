Por qué se separó Oasis: la historia de la enemistad entre los hermanos Gallagher

Por qué se separó Oasis

El 28 de agosto de 2009 se dio el fatídico último enfrentamiento entre Noel y Liam, que separó a los hermanos Gallagher por 15 años. El incidente tuvo lugar en París, durante el festival “Rock en Seine”, donde apenas unos minutos antes de subir al escenario se dio una acalorada discusión, en la que ambos músicos protagonizaron una pelea física que terminó con Noel fuera de la banda para siempre.

Todo comenzó con una discusión en los camerinos del festival, donde Liam ingresó al cuarto en el que se encontraba Noel con una guitarra y la utilizó para intentar agredirlo. Esta disputa se convirtió en una de las más fuertes de la historia del rock y sentenció el final de la banda que marcó el ritmo del sonido británico durante los años 90.

Oasis02.jpg

>> Leer más: Chicos y chicas quieren rock: los músicos rosarinos sub 20 construyen su escena

“No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita y eso fue el final”, reconoció Noel durante una entrevista con la revista Q apenas un año después del incidente, y agregó: “Simplemente no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”.

Según relató Noel en diálogo con la revista Esquire en 2015, Liam tuvo un episodio de violencia marcada a raíz de una discusión, por lo que describió: “Salió del vestuario -Liam-. Por alguna razón fue al suyo y regresó con una guitarra y comenzó a moverla como un hacha, y no estoy bromeando. Me subí al auto y me senté allí durante cinco minutos y simplemente dije a la mierda, no puedo hacerlo más”.

Oasis03.jpg

Una ruptura anticipada

La pelea final en París no fue un incidente aislado, sino probablemente el tiempo se hubiera encargado de ofrecer una solución. Aquella ruptura fue la gota que derramó el vaso tras años de peleas, tensiones y discusiones entre los hermanos Gallagher.

Liam y Noel ni siquiera temían a enfrentarse en público, por lo que era bien sabido que su relación pendía de un hilo. Esas disputas constantes se convirtieron en parte de la narrativa de la banda, pero en la capital francesa ya no hubo punto de retorno y el show fue cancelado.

Los orígenes de la mala relación de los Gallagher

Ambos hermanos fueron criados en un conflictivo hogar de Manchester, por lo que la rivalidad entre ellos comenzó desde sus primeros años de vida. La tensión era constante, tanto que durante su gira por América en 1994 Liam golpeó a Noel con una pandereta mientras tocaban en el escenario, por lo que el mayor de los hermanos dejó temporalmente la gira.

oasis.webp

>> Leer más: Directo a la nostalgia: canciones exitosas que cumplen 30 años

No obstante, la música era lo único que los mantenía juntos y continuaron su camino con Oasis durante varios años. Algunos enfrentamientos recordados se dieron en 1995, durante la grabación de su segundo álbum, cuando Noel atacó a Liam con un palo de críquet después de que interrumpiera una sesión con invitados.

Los episodios se sucedían uno tras otro, mientras Noel trabajaba como la mente creativa y compositora, pero Liam era la necesaria actitud rebelde y descontrolada que le impregnaba su sello a la banda. Un conjunto que, a pesar del caos, tenía actuaciones y canciones memorables que cautivaron al público y trascendieron generaciones, a pesar del distanciamiento.