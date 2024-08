Chicos y chicas quieren rock: los músicos rosarinos sub 20 construyen su escena

¿El rock and roll pasó de moda? Hablamos con algunos de los exponentes de la nueva generación de artistas de la ciudad que rinden culto a Spinetta, Charly García, King Crimson o The Cure

Existe en el imaginario cultural una idea que indica que la generación centennial (personas nacidas en los inicios de los 2000) no escuchan rock. Sin embargo, en Rosario se está ampliando una escena donde chicos y chicas que no superan los 20 años desarrollan propuestas donde este género es protagonista absoluto en muchas de sus facetas: rock progresivo, rock and roll, punk, funk, noise, dark, pop y muchos perfiles más.

Si bien la tendencia de las nuevas generaciones de artistas masivos pasa por los sonidos urbanos y cierta tendencia al pop –Duki, María Becerra, Emilia Mermes, Tini, Milo J, Lali, Ysy A, por nombrar algunos- no todo es unidireccional, en el sentido de que no son los únicos que acaparan la atención de toda una generación, aún siendo referentes de época (los artistas referentes tienen prácticamente tienen la misma edad o poca diferencia con quienes los escuchan).

“La música en los jóvenes se está mudando, pero no son todos. En mi curso éramos 23 y conocíamos a Fito Páez dos nada más. Real. Son cosas que pasan. Ahora mismo el rock son los géneros urbanos, el trap y todas las ramas que tiene, como el RKT. Después hay gente como Ca7riel, que son músicos que hacen música urbana pero que tienen alma de rockeros, realmente. Mezclan lo urbano con el rock y hacen música súper enriquecedora”, apuntó Dante.



“Sí, eso creo que también está bueno hablar. Por ejemplo, Dillom hace poco sacó un disco que tiene otra música y es trap lo que hace él. También están innovando. No sé, creo que hay una movida también ahí que está surgiendo recién ahora”, agregó Olivia. “En una fiesta, de pedo pueden pasar ‘De música ligera’. Dillom es lo más parecido a rock actualmente, de lo mainstream, por así decirlo”, sumó Nino. ”Dillom es el Charly de la nueva época”, aseveró Dante.

“Yo siento que hay como un resurgimiento de cierta cultura que es como de una era en específico, que es la era del rock, del auge del rock. Nos fuimos introduciendo a toda esa movida”, aseguró Nino. “Para mí nunca se perdió. O sea, es algo que sigue vigente desde el principio”, aportó Olivia. “Yo creo que no se trata tanto de resurgimiento, sino como mudanza, en realidad”, cerró Dante.

Asimismo, ocurre que un sector de la pibada tiene el oído puesto en otros artistas que llenaron las marquesinas del siglo pasado, son clásicos y referentes ineludibles de la cultura mundial, y no pierden vigencia. La música y docente Florencia Croci, quién craneó y lleva adelante el Centro Cultural Croci, donde 14 docentes dan clases a más de 80 alumnos, la mayoría vinculados con el concepto rock, siente que “el rock and roll no pasó de moda”.

“Puedo asegurar que los centennials escuchan rock nacional de los años setenta y ochenta. Charly, Spinetta, Cerati, Los Abuelos, Los Redondos. Son nuestros hijos, los nietos de la dictadura les digo yo. Todos ellos escuchan el rock que nosotros escuchábamos en los años noventa. Chicos y chicas de 15, 16 años, escuchan La máquina de hacer pájaros. Entonces te sorprendés”, compartió Croci.

El interrogante que surge es de dónde viene esta tendencia, y qué la motiva. “Yo me hice esa pregunta muchas veces. ¿Cómo ellos quieren copiar ese género o componer parecido? En la escuela de música que yo tengo, la gran mayoría son adolescentes que se copan muchísimo en hacer ensambles y en sacar temas. Hasta los mismos niñes, hay nenes de 9 años que ya tocan guitarra y tocan Charly García. O sea que hay una gran parte de generaciones que vienen que siguen escuchando rock, quieren tocar rock y hasta incluso van a seguir componiendo este tipo de género que para mí no pasó de moda”, indicó la docente.

Una nueva escena de rock joven y local

¿Qué creen que le falta, si es que le falta algo a la ciudad, para que se desarrolle más la escena de ustedes?

Nino: Yo siento que más que nada es difusión. Atraer al espectador a los shows, la difusión de la música por ciertos medios, como puede ser Instagram y todo eso. Y más que nada como que a la gente le dé ganas de escuchar lo que tiene uno para ofrecer un músico rosarino, que es re difícil de conseguir, pero hay gente que lo logra y eso está buenísimo.

Dante (pero todos asienten y comparten): Yo creo que hoy en día realmente es irónico que lo más difícil sea llegar a las personas a veces, o que la persona realmente se interese en darse el tiempo de escucharte. Porque uno hace reels, sube historias, y se supone que tenés la posibilidad de llegar a absolutamente todo el mundo del planeta Tierra. Lo más difícil en definitiva para mí es captar que la gente quiera darse el tiempo de descubrir bandas nuevas. Es muy fácil quedarse cómodo con lo que a uno le gusta y lo que escucha y lo que ya sabe que le va a gustar, en vez de ir a recitales de gente que no conoce, que nunca escuchó, a ver si se sorprenden.

¿Qué se debería desarrollar para que se llegue más en cuanto a difusión?

Manu: para mí, en la aplicación nada, porque tenés todo al alcance. Te puede ver desde alguien que vive acá a dos cuadras, a alguien que vive en Suecia. Pero lo que hace falta a la gente ahora sería más compresión, que le dé más curiosidad de indagar. Porque creo que hoy en día es mucho más fácil rechazar que tratar de comprender. Eso también es algo que tiene la gente ahora, quieren algo muy directo, rápido, sencillo. A una banda como nosotros, Narciso, nos pasa que hacemos letras que tienen metáforas, y no creo que la gente se ponga a escuchar. Hay gente que sí, pero es difícil.

¿Están haciendo sus propias canciones?

Polly: Sí, por lo menos K.I.A, sí, bastante. Al principio cuesta mucho, pero se vuelve algo más constante y ya no tenés más ganas de hacer covers, tenés más ganas de hacer temas propios.

Dante: En la primera época de Almíbar, la visión y la ambición que había atrás de una canción llegaba a que nunca se llegara a un resultado, como que había tantas ganas de hacer una mezcolanza tremenda que no se pudo ni siquiera llegar a componer una canción firme. Pero el primer paso es el más difícil de dar, la primera canción.

Manu: Yo opino igual, una vez que le agarrás el gusto de poder expresarte y decir lo que querés. Hablar también a través de las notas, es algo que no tiene recompensa.

¿Cuánta importancia le dan al estudio de la música?

Dante: Muy poco, soy autodidáctico y casi que no sé nada, por mi parte.

Nino: Yo desde los siete años que he estudiado música así, formalmente, y laburaba para la orquesta de la asociación médica. Violín primero, y hace dos años estudio también guitarra.

Polly: Yo arranqué a los 7 en un conservatorio de música y hasta hoy en día sigo, pero el tema es que ya llega un momento que es mucho más autodidacta que otra cosa, y que le das más bola al sonido que a la teoría. Igual creo que es muy importante darle pelota a la teoría, siempre y cuando también darle pelota al sonido.

Olivia: Yo arranqué a estudiar teoría musical, porque sentía necesario saber qué estaba tocando. A veces tocaba y no sabía qué estaba tocando, y quería encontrar una lógica. Quería armonizar un tema y no sabía cómo sentarme a hacerlo. O sea, cosas que tienen que ver con el sonido, pero necesitas tener una técnica y una teoría de fondo para poder hacerlo.

Akiles: Yo arranqué bajo a los nueve años y hace dos años que voy a piano, y ahí pude aprender un montón de armonía. Siento que me sirvió porque me pasaba lo mismo que a Olivia, de no saber qué estaba tocando, de querer saber y poder simplificarlo por la armonía, más que por el sonido. Bah, de ambas. Uno cuando toca quiere más sonido, pero saber la armonía sirve un montón.

Vera: Yo por mi parte considero que le doy bastante pelota al estudio. Arranqué desde muy chica, a los cuatro años. Era muy chiquita y no caía en la cuenta de lo que tocaba. Después toqué un tiempo el piano, después hice lenguaje musical, hasta que me puse con la guitarra a los doce. Y a mí, por ejemplo, la teoría me interesa un montón. Con Nino nos pasa porque vamos a la escuela Nigelia Soria juntos, tenemos una especialidad de música, y por ahí nos hablan profes y yo digo “yo quiero saber tanto como ellos”. A mí me interesa genuinamente porque es un lenguaje más y aparte lo bueno que tiene es que es universal. Eso me parece también súper interesante, que todo el mundo se puede entender con eso. El poder poner una hoja adelante y leer de una, es como mi meta.

Manu: comparto muchísimo con Vera que es un lenguaje universal, que lo puede entender todo el mundo, pero en mi caso, por ejemplo, me tengo que dar maña para entender. Por ejemplo, la mayoría de cosas que compuse no investigué nada sobre armonía, melodía, nada. Hago una progresión de acordes que me gusta y en base a eso voy creando en mi cabeza otras melodías que pueden ir bien y me doy maña hasta que salga. Capaz que si supiera de música, muchísimo más de lo poco que sé, capaz sacaría de toque esas melodías, pero bueno, soy medio cabeza dura para esas cosas.