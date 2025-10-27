Por la crisis de Los Palmeras despidieron a los músicos: ¿qué pasará con la banda?

El escándalo legal de Los Palmeras sigue escalando. Marcos Camino busca crear una nueva sociedad y mantener la banda. Cacho Deicas ya se presenta como solista

La ruptura de Los Palmeras marcó el final de una de las sociedades artísticas más emblemáticas de la música santafesina. Luego de décadas de éxitos, giras y clásicos que forman parte del ADN popular, Rubén Cacho Deicas decidió alejarse del grupo y comenzar una nueva etapa como solista.

Ahora, a meses del anuncio, un giro decisivo sacude el corazón de la cumbia santafesina: los músicos de la legendaria banda habrían sido despedidos de la empresa que sostenía al grupo, Palmeras Producciones SRL . La noticia, revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, expone la crudeza de la crisis que atraviesa la banda, marcada por una profunda y no resuelta disputa entre sus líderes históricos.

Mientras la grieta entre Camino y Deicas se agrava, el impacto se traslada ahora al plano laboral y legal de los integrantes. "La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras", expresó Etchegoyen, detallando que "legalmente fueron despedidos" de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

El conflicto no es solo artístico, sino que tiene una dimensión comercial crítica. Según la información, la marca Los Palmeras estaría próxima a vencer, y Cacho Deicas ya habría notificado a sus abogados para asegurar su 50% de la propiedad, pero sin ser socios. Es decir, que la SRL se disuelve, Deicas y Camino dejan de ser socios, pero el nombre comercial podrá ser usado por ambos, aunque el cantante ya hizo presentaciones como solista , le explicaron a La Capital desde el círculo íntimo de la banda.

>> Leer más: La vez que Cacho Deicas se fue de Los Palmeras: qué pasó en el verano de 1984

En este tenso panorama, Marcos Camino ya estaría gestionando la rescisión de los contratos con los músicos bajo la estructura de Palmeras Producciones SRL. Según fuentes cercanas a Camino confirmaron a La Capital, el histórico de la banda mantendrá a Los Palmeras con sus habituales instrumentistas y coristas para darle continuidad al proyecto, pero ya sin la participación de Deicas.

"Habrá otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho", deslizó Etchegoyen, pero bajo una nueva estructura y sin una de sus voces fundacionales.

Cacho Deicas, el solista y el respaldo de la gente

Esta disolución corporativa ocurre semanas después de que Cacho Deicas anunciara su regreso a los escenarios como solista, un camino que inició tras su salida de Los Palmeras y una angustiante recuperación de un ACV.

El cantante habló con emoción en el streaming Un poco de ruido, revelando que fue el cariño y el apoyo incondicional de sus fanáticos el motor para seguir adelante. "Cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu", confesó Deicas, agradeciendo las "oraciones terribles" que lo ayudaron a "seguir luchando con este ACV".

>> Leer más: Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Mientras tanto, en Santa Fe —la cuna del grupo que llevó la cumbia santafesina a los escenarios del mundo— el tema sigue generando sorpresa y nostalgia entre los seguidores de la banda que supo unir generaciones a puro ritmo.

Cacho Deicas y una decisión inesperada

La salida de Deicas estuvo rodeada de rumores de tensiones internas y, si bien el propio cantante aclaró en redes sociales que no se trató de un problema de salud, nunca explicó del todo las causas. “Seguiré un nuevo rumbo”, expresó en un video que se viralizó, donde también agradeció a la banda el camino compartido.

En paralelo, el grupo anunció que el corista Pablo López pasaría a ser la nueva voz principal. El propio músico reconoció el peso de esa responsabilidad: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática uno lo ve lejano. Las circunstancias te ponen en lugares que uno no espera, pero estoy acá para lograr grandes cosas”, declaró en una entrevista televisiva.

Marcos Camino contó que sufrió depresión

El 25 de junio de 2025 quedó marcado como una fecha de quiebre en la música tropical argentina: Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, anunció oficialmente su salida de la banda tras más de medio siglo de historia. La noticia, que se venía anticipando desde el accidente cerebrovascular que sufrió a comienzos de año, generó conmoción entre los fanáticos y abrió un nuevo capítulo en la historia del grupo santafesino.

En las últimas horas, Marcos Camino rompió el silencio y reveló cómo vivió el alejamiento de su histórico compañero: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”.

El futuro de Los Palmeras

Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, habló con sinceridad sobre el impacto de la pérdida y al mismo tiempo defendió la continuidad del proyecto: “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Para el músico, el desafío es sostener la leyenda y honrar la historia de más de cinco décadas: “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese al dolor de la separación, la banda santafesina reafirmó su compromiso con el público: seguirán en los escenarios, con nuevas propuestas y con la certeza de que su música —esa cumbia que trascendió generaciones— seguirá sonando, aun cuando la voz de Cacho Deicas ahora se escuche en otros caminos.