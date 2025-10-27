La Capital | Economía | Amazon

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Sería el recorte más grande en la historia de la compañía

27 de octubre 2025 · 22:58hs
Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

La multinacional tecnológica Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía.

De acuerdo con la cadena CNBC, la empresa despedirá al diez por ciento de los empleados corporativos que tiene actualmente como parte de un plan de recortes que se inició en 2022.

Durante los últimos tres años, Amazon eliminó alrededor de 27.000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos empleados de manera conjunta.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

Diferentes sitios especializados en tecnología, como Layoffs.fyi, advirtieron que durante 2025 se perdieron unos 98.000 empleos de 216 empresas del sector en Estados Unidos.

La empresa de Seattle tiene previsto presentar resultados para el tercer trimestre este jueves, y los analistas estiman un incremento de la facturación de en torno al 11 % interanual y una ligera caída del beneficio neto motivada por los costes de la inversión en inteligencia artificial (AI) o logística, así como por los costes de la actual reestructuración.

Noticias relacionadas
JP Morgan estimó que “la inesperadamente firme victoria debería llevar a una compresión significativa de la prima de riesgo tanto en tasas locales como en el tipo de cambio”.

JP Morgan actualizó sus proyecciones y anticipa una baja del riesgo país en Argentina

El dólar arrancó la jornada de ayer en $1.310 pero rápidamente pasó al rando de los $1.450.

La nueva expectativa política reconfigura el mercado cambiario

Las tasas de plazo fijo que releva el Banco Central marcaron una tendencia descendente.

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

el guru rosarino del blue lanzo otra bomba con su pronostico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Lo último

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

La iniciativa contempla más flexibilidad y beneficios fiscales para las empresas. Qué diputada libertaria está detrás de los cambios

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina
Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol será presentado en Ciencia Política

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" será presentado en Ciencia Política

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol será presentado en Ciencia Política

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" será presentado en Ciencia Política

Se viene la tercera clínica en el fútbol infantojuvenil en Villa Gobernador Gálvez

Se viene la tercera clínica en el fútbol infantojuvenil en Villa Gobernador Gálvez

Regional del Litoral de rugby presenta las finales que se jugarán en el Jockey Club

Regional del Litoral de rugby presenta las finales que se jugarán en el Jockey Club

Policiales
Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado
Policiales

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
LA CIUDAD

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco