Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Sería el recorte más grande en la historia de la compañía

La multinacional tecnológica Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía.

De acuerdo con la cadena CNBC, la empresa despedirá al diez por ciento de los empleados corporativos que tiene actualmente como parte de un plan de recortes que se inició en 2022.

Durante los últimos tres años, Amazon eliminó alrededor de 27.000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos empleados de manera conjunta.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

Diferentes sitios especializados en tecnología, como Layoffs.fyi, advirtieron que durante 2025 se perdieron unos 98.000 empleos de 216 empresas del sector en Estados Unidos.

La empresa de Seattle tiene previsto presentar resultados para el tercer trimestre este jueves, y los analistas estiman un incremento de la facturación de en torno al 11 % interanual y una ligera caída del beneficio neto motivada por los costes de la inversión en inteligencia artificial (AI) o logística, así como por los costes de la actual reestructuración.