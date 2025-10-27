La Capital | Política | Santa Fe

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

En la provincia la participación alcanzó apenas el 63,38%. Más de un millón de electores no acudió a los urnas

27 de octubre 2025 · 08:30hs
Santa Fe renueva nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación. El voto nulo duplicó al blanco.

Foto: Archivo / La Capital.

Santa Fe renueva nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación. El voto nulo duplicó al blanco.

No fue un domingo más en Santa Fe. Las elecciones para diputados nacionales arrojaron un saldo contundente que trasciende a los ganadores: quedó en evidencia una profunda apatía cívica. Con el 99,21% de las mesas contabilizadas, el escrutinio marcó que más de un millón de electores no acudió a las urnas.

La participación total en la provincia fue de apenas el 63,38%, un índice históricamente bajo para una elección nacional. En otras palabras, de los 2.829.362 ciudadanos habilitados para votar, solo 1.793.368 acudió a las urnas. La abstención superó el 36%, sin dudas un llamado de atención a la clase política sobre la desconexión con una parte crucial del electorado.

Voto nulo y voto en blanco

A pesar de que los votos afirmativos lograron la gran mayoría con el 92,92% del total, el mensaje de la baja concurrencia y los votos nulos es ineludible

El análisis del tipo de voto refuerza la tendencia de descontento. Los votos válidos (95,15%) incluyen un alto caudal de sufragios que no fueron dirigidos a ninguna lista.

Los votos en blanco se mantuvieron en un 2,23% (40.028 votos), una cifra que suele representar indecisión.

Sin embargo, el factor relevante es el elevado porcentaje de votos nulos, que llegó al 4,80% (86.184 votos). Este volumen de votos anulados, que es casi el doble del voto en blanco, lo que puede entenderse como una clara manifestación de rechazo.

La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe

La Libertad Avanza logró imponerse de manera contundente en la provincia de Santa Fe en las elecciones a diputados nacionales con un 40,67%, por encima de Fuerza Patria que logró 28,70% y Provincias Unidas 18,32%. La victoria santafesina sumó para que el sello del presidente Javier Milei obtenga un amplio triunfo a nivel nacional a partir de un proceso de polarización con el peronismo.

Con la victoria en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe, incluidos Rosario y La Capital, La Libertad Avanza coloca cuatro bancas santafesinas en el Congreso: Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera. Se sumarán a las tres actuales que ocupan Romina Diez, Nicolás Mayoraz, y Rocío Bonacci, sumando siete de las 19 santafesinas.

Fuerza Patria, compuesto por el Partido Justicialista y Ciudad Futura superó los 28 puntos, por debajo de las expectativas para un peronismo que apostó a una estrategia claramente antimileísta, y que hasta hace unos días creyó que podía quedarse con la victoria provincial. Con el ingreso de Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta, logra compensar las tres bancas que pierde. En total tendrá seis diputados nacionales a partir de diciembre.

En tanto, Provincias Unidas en su versión santafesina logró dos bancas, la actual vicegobernadora Gisela Scaglia y el socialista Pablo Farías. El sello de los gobernadores del interior se lleva un golpe duro al quedar en tercer lugar cuando las proyecciones lo ubicaban en la pelea santafesina. La polarización fue el mayor enemigo de la propuesta de los gobernadores que perdieron en las provincias donde gobiernan -Santa Fe, Córdoba, Jujuy Santa Cruz y Chubut- a excepción de Corrientes donde el gobernador Gustavo Valdés venció con Vamos Corrientes por poca diferencia.

Podría decirse que la sociedad plebiscitó la disputa nacional, bajo el clivaje 'Milei sí o no', sin dar lugar a una elección de índole provincial. De esta manera se esfumaron las chances de Provincias Unidas de imponer una disputa de tercios como pretendía, escenario que perdió peso sobre todo la última semana.

pellegrini2
Romina Diez y Agustín Pellegrini en el búnker de La Libertad Avanza

Romina Diez y Agustín Pellegrini en el búnker de La Libertad Avanza

Mapa de Santa Fe

De los 19 departamentos, el sello libertario ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos (Garay y Vera) y Provincias Unidas (PU) en uno (San Javier).

En el sur de la provincia, La Libertad Avanza logró victorias contundentes como en Belgrano, con el 100% escrutado, obtuvo el 49,30% de los votos, frente al 22,97% de Fuerza Patria y el 17,05% de Provincias Unidas.

En Caseros, superó el 48%. En General López, tierra fuerte del radicalismo pullarista, los libertarios ganaron con el 39,05%, seguidos por Provincias Unidas (29,51%) y Fuerza Patria (23,12%).

El departamento Rosario terminó siendo territorio amigo para La Libertad Avanza. El mileísmo consiguió el 38,83%, Fuerza Patria el 31,83% y Provincias Unidas el 15,59%. En la ciudad de Rosario ganó en la mayoría de las seccionales y dejó apenas un puñado para el peronismo. En la localidad de Funes, por ejemplo, logró el 53,08%, mientras que Fuerza Patria 20,52%, y Provincias Unidas 15,6%.

Mapa_pais

Noticias relacionadas
Los diputados electos Yamile Tomassoni y Agustín Pellegrini, y la diputada y armadora de La Libertad Avanza Romina Diez (centro).

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los primeros resultados de las elecciones

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

elecciones legislativas: la libertad avanza gana en santa fe, segun datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos. Uno por uno, los diputados santafesinos

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe
Política

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

Por Rodolfo Parody
Ovación

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Policiales
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin y la Boleta Única: Es más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin y la Boleta Única: "Es más transparente, ágil y termina con las trampas"

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Scrabble, un deporte de la mente que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que en Rosario tiene un tricampeón mundial