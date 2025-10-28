La Capital | Ovación | gimnasia rítmica

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Perez compiten en Misiones en el Sudamericano de gimnasia artística. De Provincial, representan a la selección argentina

28 de octubre 2025 · 11:04hs
Julia Latorre

Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Pérez llevan la gimnasia rítmica al Sudamericano en Misiones, representando a Provincial y la selección argentina.
Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

El club Provincial está muy bien representado en el campeonato Sudamericano de gimnasia rítmica. Es que tres de sus deportistas no solo compiten esta semana en Misiones representando al club, sino a la selección argentina, después de superar los cortes clasificatorios.

Durante esta semana, las gimnastas rosarinas Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Pérez, integrantes de la seleccion argentina, compiten en el Sudamericano en distintas modalidades. La competencia empezó este lunes y finalizará el próximo en la capital misionera. Posadas.

Para llegar a esta instancia, las deportistas locales atravesaron clasificatorios que se llevaron adelante en la misma Misiones y en Buenos Aires.

image (3)

Los logros de las jóvenes deportistas de Provincial

Julia Torres clasificó segunda en la modalidad Individual, categoria Ac3 12 años, mientras que Alma y Agustina clasificaron primeras con la modalidad Dúo, categoria Ac2 11 años.

>>Leer más: Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Las tres gimnastas entrenan en el Club Atlético Provincial, de lunes a sábado, entre 3 y 4 horas por día, con un esfuerzo enorme, y fueron por un sueño, que se hizo realidad, como lo es el de llevar los colores albicelestes a un torneo internacional junto a sus entrenadoras Florinda Montoya, Monika Szafranska y Nadezda Shitikova, en las categorías de menor edad de la rítmica.

Por supuesto, en estas circunstancias cualquier apoyo económico es bienvenido en este camino que inician a tan corta edad y quienes quieran o puedan colaborar pueden hacerlo al aias: argentina.sudaGracias.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto solo estuvo para pelear con su compañero de Alpine Pierre Gasly en México.

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

El sueño de que el ídolo argentino juegue el próximo Mundial está cada vez más cerca

Messi habló sobre el Mundial 2026: cuándo decidirá si va a jugarlo

Los representantes de Newells, durante el torneo de ajedrez Copa Cultura AFA.

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Lucas Bernardi programó entrenamientos en doble turno del plantel de Newells.

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Lo último

Tata Martino y el presente de Newells: Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El ministro de Educación le respondió a Sadop y afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, dice Fisfe
POLITICA

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", dice Fisfe

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición
Ovación

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Policiales
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La Ciudad
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei