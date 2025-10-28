Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Perez compiten en Misiones en el Sudamericano de gimnasia artística. De Provincial, representan a la selección argentina

Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Pérez llevan la gimnasia rítmica al Sudamericano en Misiones, representando a Provincial y la selección argentina.

El club Provincial está muy bien representado en el campeonato Sudamericano de gimnasia rítmica . Es que tres de sus deportistas no solo compiten esta semana en Misiones representando al club, sino a la selección argentina, después de superar los cortes clasificatorios.

Durante esta semana, las gimnastas rosarinas Julia Latorre, Alma Reniero y Agustina Pérez , integrantes de la seleccion argentina, compiten en el Sudamericano en distintas modalidades. La competencia empezó este lunes y finalizará el próximo en la capital misionera. Posadas.

Para llegar a esta instancia, las deportistas locales atravesaron clasificatorios que se llevaron adelante en la misma Misiones y en Buenos Aires.

Las tres gimnastas entrenan en el Club Atlético Provincial, de lunes a sábado, entre 3 y 4 horas por día, con un esfuerzo enorme, y fueron por un sueño, que se hizo realidad, como lo es el de llevar los colores albicelestes a un torneo internacional junto a sus entrenadoras Florinda Montoya, Monika Szafranska y Nadezda Shitikova, en las categorías de menor edad de la rítmica.

Por supuesto, en estas circunstancias cualquier apoyo económico es bienvenido en este camino que inician a tan corta edad y quienes quieran o puedan colaborar pueden hacerlo al