Balacera al Heca: el adolescente detenido fue imputado por tentativa de homicidio

Además imputaron por encubrimiento a los tres adultos aprehendidos cuando quemaban la moto utilizada en el ataque

27 de octubre 2025 · 14:45hs
Un menor imputado por la balacera al Heca. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Un menor imputado por la balacera al Heca. 

El joven detenido por la balacera al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocurrida el 16 de octubre, fue imputado en la Justicia de Menores por el delito de tentativa de homicidio. Además tres adultos fueron acusados por encubrimiento y quedaron en prisión preventiva por cuatro meses.

La Justicia de Menores imputó y dejó detenido al joven que la semana pasada se entregó tras ser identificado como autor del ataque. Los adultos detenidos, en tanto, fueron acusados por encubrimiento por haber quemado la moto utilizada en el ataque.

>> Leer más: Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

La balacera al Heca ocurrió el 16 de diciembre y no dejó heridos. Fue dirigido hacia un ventanal del centro de salud con el fin de dejar una nota en la escena del hecho. La misma era una amenaza a Dylan Cantero, ligado a Los Monos, quien había estado internado allí hasta horas antes del ataque.

Tentativa de homicidio

El menor que se entregó el jueves pasado fue acusado por el fiscal Ernesto Ducasse, a cargo de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese contexto L. I., de 16 años, fue imputado como autor material del ataque.

>> Leer más: Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Ante la acusación de Ducasse el joven fue imputado por tentativa de homicidio. El juez Estanislao Surraco aceptó la calificación y dispuso que el acusado quede alojado en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario.

Los adultos imputados son Fabián Espinosa, Roque Fernández y Emanuel Perichón. El fiscal Franco Tassini les imputó encubrimiento por ser quienes quemaron la moto Honda Wave utilizada en la balacera. El juez Rodrigo Santana confirmó la prisión preventiva de los tres por un plazo de cuatro meses.

Cómo fue la balacera al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los tiradores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas. Al día siguiente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la nota estaba dirigida a Dylan Cantero, quien había sido baleado el día anterior y, tras quedar internado en el Heca, el mismo jueves de la balacera fue dado de alta. Se trata del hijo menor de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

