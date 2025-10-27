Murió Claudia Schijman, actriz de las series "El Eternauta" y "Menem"

La artista, de 66 años, falleció este domingo, según anunció la Asociación Argentina de Actores y Actrices

El mundo del espectáculo despide con tristeza este domingo a Claudia Schijman, reconocida actriz y docente . La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de una publicación en la red social X.

La artista de cine, televisión y teatro murió este domingo a los 66 años. Schijman formó parte de varias producciones reconocidas como “El Eternauta”, “Menem”, “Verdad Consecuencia”, “Disputas”, “Por amor a vos”, “Juanita la soltera" y “Ambiciones”.

La actriz había sufrido un incendio en su casa y pasó más de diez días internada. De hecho, en su internación se difundió un pedido de donaciones de sangre pero pese al esfuerzo médico no logró recomponerse.

Desde la Asociación de Actores y Actrices expresaron sus condolencias. “ Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos ”, expresaron vía X.

La carrera de la actriz Claudia Schijman

Claudia Vivian Schijman nació el 8 de agosto de 1959 y se formó con grandes maestros como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. A lo largo de su carrera se desenvolvió como un actriz multifacética pasando por el teatro, la televisión y el cine. Además fue docente de actuación en diferentes instituciones.

Debutó en televisión en “El Palacio de la Risa", con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos “Gasalla en Telefé” y “Gasalla en Libertad”. Además dejo su huella en novelas como “Verdad Consecuencia”, “Trillizos”, “Buenos vecinos”, “Malandras”, “Disputas”, “Hechizada”, “Por amor a vos”, “Juanita la soltera”, “Ambiciones”, “Soy tu fan”. Sus últimos trabajos fueron en las series “El eternauta” y “Menem”.

Su labor cinematográfica incluye los films "Cohen Vs. Rosi", "Tres esposas", "Diario para un cuento", "Flipper", "Pendeja, payasa y gorda", "En peligro", "Los cipreses", "Terminal", "La felicidad es una leyenda urbana", "Mi reino por un platillo volador", "Evita" (de Alan Parker), "Corazón iluminado" (de Héctor Babenco) y el cortometraje "La cámara".

Su trayectoria teatral incluye las obras "Brebaje", "Erecto", "Las descamisadas, una gesta", "Éxodo", "Yo escribo. Vos dibujás", entre otras.

Como docente brindó talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, en escuelas primarias y otros espacios culturales.

