La Capital | Zoom | Tan Biónica

Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: "El Regreso"

Tras diez años sin sacar canciones en conjunto, la banda confirmó el lanzamiento del nuevo disco con un video en redes sociales. En esta nota, todos los detalles

27 de octubre 2025 · 20:46hs
Tan Bionica anunció el lanzamiento de su próximo disco para el 4 de noviembre 

Tan Bionica anunció el lanzamiento de su próximo disco para el 4 de noviembre 

Una buena noticia para los fanáticos de Tan Biónica, la banda liderada por Chano Charpentier: a diez años de su último lanzamiento, “Hola Mundo”, el conjunto reveló que pronto estrenará un nuevo álbum.

Tras un impasse de casi siete años, Tan Biónica regresó triunfalmente en 2023. Lo que iba a ser un show de despedida, “La última noche mágica”, se transformó en varios conciertos de estadios agotados. De hecho, ese mismo año se consagraron como el artista que más tickets vendió en Argentina, tras agotar localidades en Vélez (28 y 29 de octubre), La Plata (4 y 5 de noviembre) y River (8 de diciembre). Luego realizaron fechas en Córdoba, Mar del Plata, Paraguay y Uruguay. Y, en 2024, continuaron convocando masivamente al público con shows agotados en el Movistar Arena.

Ahora, Chano, Bambi, Seby y Diego se volvieron a reunir y, a través de un video junto a Federico D’Elía, anunciaron el lanzamiento de su próximo álbum. La banda adelantó detalles sobre colaboraciones especiales con otros artistas argentinos y confirmó la fecha de lanzamiento.

>> Leer más: Tan Biónica llega a Rosario con "La última noche mágica"

El nuevo álbum de Tan Biónica

Con un breve video en su cuenta oficial, Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

En el video se los puede ver a todos los integrantes de la banda sentados en sillas frente a Federico D’Elía, quien parece interpretar el rol de psicólogo, como si fuese una sesión de terapia en grupo. “Disculpen la demora”, dice Chano, que es el ultimo en llegar.

Luego, Bambi se presenta: “Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica, y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”. Otro integrante agrega: “Eso es mucho tiempo”. Y el cuarto suma: “Qué sé yo, un toque de miedo me da”.

A modo de terapeuta, Federico D’Elía responde: “Está bien, es normal. Generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso, viene a mostrar que les importa, que todavía tienen ganas. Lamentablemente el tiempo pasó, pero ya que los tengo acá… ¿qué pasó el 4 de noviembre?”.

Chano cierra diciendo: “No importa lo que pasó el 4 de noviembre, importa lo que va a pasar el 4 de noviembre: Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by TAN BIONICA (@tanbionica)

Los detalles de "El Regreso"

En la plataforma Spotify ya se pueden ver los nombres de las diez canciones del nuevo álbum de Tan Biónica. Algunos de los temas contarán con colaboraciones especiales:

►“El alma en el camino”

►“Tus cosas” (ft. Airbag)

►“El problema del amor”

►“Mi vida” (ft. Andrés Calamaro)

►“En mi mundo”

►“Mil días”

►“X=4″

►“Santa María”

►“Boquitas Pintadas” (ft. Nicki Nicole)

►“La invención”

Noticias relacionadas
Milena Salamanca, quien fue parte del Team La Sole en la última edición de La Voz Argentina, llega el 7 de noviembre a Rosario

Milena Salamanca, de "La Voz" a Rosario: "El folklore es un fenómeno de transmisión cultural"

Diego Velázquez protagoniza Escritor fracasado, la obra basada en un texto de Roberto Arlt que se podrá ver en Rosario este 1 de noviembre

Diego Velázquez llega a Rosario con una obra donde Arlt dialoga con el presente

Rodolfo Cholo Montironi.

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Las Bandana, unidas ante la delicada situación de Lourdes.

Las Bandana hablaron sobre el caso de Lourdes Fernández: "Ni una más"

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Lo último

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: El Regreso

Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: "El Regreso"

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

La iniciativa contempla más flexibilidad y beneficios fiscales para las empresas. Qué diputada libertaria está detrás de los cambios

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina
Paliza a un alumno en una escuela de Funes: Un ataque en manada y a traición
La Región

Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Ovación
Boca le ganó a a Barracas y Central debe esperar hasta el viernes para ser el mejor del año
Ovación

Boca le ganó a a Barracas y Central debe esperar hasta el viernes para ser el mejor del año

Boca le ganó a a Barracas y Central debe esperar hasta el viernes para ser el mejor del año

Boca le ganó a a Barracas y Central debe esperar hasta el viernes para ser el mejor del año

Las figuras emblemáticas de Newells cierran filas con Lucas Bernardi

Las figuras emblemáticas de Newell's cierran filas con Lucas Bernardi

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Policiales
Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado
Policiales

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

La Ciudad
El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional
La Ciudad

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
LA CIUDAD

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

LLA triunfó en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

LLA triunfó en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Por Javier Felcaro
Política

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %