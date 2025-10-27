Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: "El Regreso"

Tras diez años sin sacar canciones en conjunto, la banda confirmó el lanzamiento del nuevo disco con un video en redes sociales. En esta nota, todos los detalles

Tan Bionica anunció el lanzamiento de su próximo disco para el 4 de noviembre

Una buena noticia para los fanáticos de Tan Biónica , la banda liderada por Chano Charpentier: a diez años de su último lanzamiento, “Hola Mundo”, el conjunto reveló que pronto estrenará un nuevo álbum.

Tras un impasse de casi siete años, Tan Biónica regresó triunfalmente en 2023. Lo que iba a ser un show de despedida, “La última noche mágica”, se transformó en varios conciertos de estadios agotados. De hecho, ese mismo año se consagraron como el artista que más tickets vendió en Argentina, tras agotar localidades en Vélez (28 y 29 de octubre), La Plata (4 y 5 de noviembre) y River (8 de diciembre). Luego realizaron fechas en Córdoba, Mar del Plata, Paraguay y Uruguay. Y, en 2024, continuaron convocando masivamente al público con shows agotados en el Movistar Arena.

Ahora, Chano, Bambi, Seby y Diego se volvieron a reunir y, a través de un video junto a Federico D’Elía, anunciaron el lanzamiento de su próximo álbum. La banda adelantó detalles sobre colaboraciones especiales con otros artistas argentinos y confirmó la fecha de lanzamiento.

El nuevo álbum de Tan Biónica

Con un breve video en su cuenta oficial, Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

En el video se los puede ver a todos los integrantes de la banda sentados en sillas frente a Federico D’Elía, quien parece interpretar el rol de psicólogo, como si fuese una sesión de terapia en grupo. “Disculpen la demora”, dice Chano, que es el ultimo en llegar.

Luego, Bambi se presenta: “Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica, y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”. Otro integrante agrega: “Eso es mucho tiempo”. Y el cuarto suma: “Qué sé yo, un toque de miedo me da”.

A modo de terapeuta, Federico D’Elía responde: “Está bien, es normal. Generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso, viene a mostrar que les importa, que todavía tienen ganas. Lamentablemente el tiempo pasó, pero ya que los tengo acá… ¿qué pasó el 4 de noviembre?”.

Chano cierra diciendo: “No importa lo que pasó el 4 de noviembre, importa lo que va a pasar el 4 de noviembre: Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.

Embed View this post on Instagram A post shared by TAN BIONICA (@tanbionica)

Los detalles de "El Regreso"

En la plataforma Spotify ya se pueden ver los nombres de las diez canciones del nuevo álbum de Tan Biónica. Algunos de los temas contarán con colaboraciones especiales:

►“El alma en el camino”

►“Tus cosas” (ft. Airbag)

►“El problema del amor”

►“Mi vida” (ft. Andrés Calamaro)

►“En mi mundo”

►“Mil días”

►“X=4″

►“Santa María”

►“Boquitas Pintadas” (ft. Nicki Nicole)

►“La invención”