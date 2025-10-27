La Capital | Política | Donald Trump

Donald Trump felicitó a Javier Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

El presidente de Estados Unidos celebró los resultados de las elecciones de este domingo y el mandatario argentino retribuyó el mensaje

27 de octubre 2025 · 07:38hs
Donald Trump felicitó al líder de La Libertad Avanza.

Foto: AP Photo/Alex Brandon.

Donald Trump felicitó al líder de La Libertad Avanza.

Después de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este lunes el apoyo a su par Javier Milei frente a los resultados en las urnas. "Nuestra confianza en él quedó justificada por el pueblo de Argentina", afirmó.

El empresario norteamericano tomó nota de lo ocurrido en los comicios y compartió su opinión a través de redes sociales. Dentro del mensaje publicado incluyó felicitaciones al líder de La Libertad Avanza (LLA), pero también planteó que su aval fue decisivo en la recta final de la campaña.

"Gran victoria en Argentina para Milei, un maravilloso candidato impulsado por Trump", sostuvo el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de Truth Social. Aunque el economista libertario no estaba en la boleta única de papel (BUP), dejó en claro que tomaba la votación como un plebiscito de la gestión en la Casa Rosada.

Donald Trump apoyó a Javier Milei

El presidente estadounidense se mostró satisfecho con el anuncio del triunfo libertario en Argentina. También ponderó la imagen de Milei bajo la luz de los resultados de las elecciones: "Nos está dejando bien parados a todos".

En un mensaje anterior, Trump remarcó que el líder de LLA "está haciendo un trabajo maravilloso". Así dio una nueva señal de apoyo al proyecto del gobierno nacional en sintonía con el reciente acuerdo del swap de 20.000 millones de dólares.

>> Leer más: Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

Milei no tardó en replicar el mensaje de su par norteamericano por la misma vía. "Gracias, presidente, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina", aseveró.

El referente de La Libertad Avanza aseguró que los pueblos "quieren vivir en libertad" y consideró que ambas naciones "nunca debieron dejar de ser aliadas. Finalmente, propuso: "Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial".

