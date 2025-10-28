Emilia Attias habló por primera vez de su nuevo novio: "Cocina mucho y me enseña"

Mientras cocinaba para el reality show "MasterChef Celebrity", se sinceró con Wanda Nara sobre su relación con el economista Guillermo Freire

Definitivamente, la actriz de "Casi Ángeles" Emilia Attias atraviesa un gran momento personal y profesional . Mientras participa en "MasterChef Celebrity", el reality culinario del momento, disfruta también de su relación con el economista Guillermo Freire.

Fue en el programa donde Emilia habló por primera vez de su historia de amor. Cabe recordar que la actriz y el economista comenzaron a salir en 2024, poco después de que ella se separara del Turco Naim, con quien mantuvo una relación de casi 20 años y tuvo una hija. Ahora bien, tras confirmar la ruptura, en 2024, Attias se mostró públicamente con su nuevo novio en una exclusiva gala solidaria, donde fueron fotografiados a los besos.

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas había dado declaraciones, Emilia se sinceró en plena grabación del ciclo de Telefe con la conductora Wanda Nara. Además de contar detalles de su romance, lanzó algunas quejas contra el exigente jurado del certamen.

Qué dijo Emilia Attias sobre Guillermo Freire

En el reality show "MasterChef Cleberity", Emilia Attias se confesó con la conductora Wanda Nara.

Mientras preparaba su plato, comentó: “Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”, cuestionando la devolución de los juraods. En medio de un clima de nervios y tensión, agregó: “No, yo te juro que estoy transpirando. No entendés cómo”.

Fue en ese momento cuando, al ser consultada por la conductora, comenzó a dar detalles sobre su noviazgo: “Sí, estoy en pareja. Cocina mucho mi novio y me enseña”, contó Attias.

En este sentido sumó: “Cocina un montón, su mamá re cocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”.

Quién es Guillermo Freire

Attias está acompañada desde hace casi un año por el empresario Guillermo Freire. Es hermano de Andy Freire, el exministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En su trayectoria profesional, pasó por posiciones de liderazgo en empresas como Arcor y Johnson & Johnson. Actualmente trabaja en las compañías Stealth Startup y YPO, motivo por el que viaja frecuentemente a San Pablo.

