Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

El asesinato de Ismael Rodrigo Barboza, cuyos familiares están presos como parte de la banda del Viejo Cantero, se comenzó a debatir en juicio este lunes

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el homicidio de Ismael Barboza en un kiosco de Biedma al 2800.

Un hombre de 29 años comenzó a ser juzgado por el homicidio de un joven ocurrido en mayo de 2022 y podrá ser condenado a 25 años de cárcel . Lo acusan por el asesinato de Ismael Rodrigo Barboza, quien estaba vinculado a la banda Los Monos y fue atacado a tiros en la puerta de un comercio de barrio Matheu.

El fiscal Lisandro Artacho pidió 25 años de prisión efectiva para el acusado Nahuel Matías Basualdo. El juicio oral comenzó este lunes y el tribunal está compuesto por los jueces Mariano Aliau, Carlos Leiva y Pablo Pinto.

El delito atribuido por el cual Basualdo llegó al debate es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma. La Fiscalía considera que fue quien el 9 de mayo de 2022 asesinó a Barboza en la puerta de un kiosco de Biedma al 2800.

El crimen Barboza

Según la acusación, el lunes 9 de mayo de 2022, cerca de las 18, Basualdo llegó a la puerta de un kiosco de Biedma al 2800 en busca de Barboza. En un principio atendió otra persona, pero momentos después el joven buscado se acercó a la puerta y entonces fue baleado con un arma calibre 9 milímetros.

Fueron al menos tres disparos, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía. De inmediato el gatillero logró escapar. Si bien en un principio, de acuerdo a la crónica de La Capital de aquel día, los homicidas fueron dos, en este juicio fue identificado solo uno como presente en la escena del crimen.

>>Leer más: Una banda que "quería sembrar temor y dominar territorios por la fuerza"

En ese entonces se explicó que, cuando los policías llegaron a la escena, alertados por llamados a la central del 911, Barboza fue hallado tirado en una cama con cuatro disparos en el costado izquierdo del tórax y el brazo izquierdo. En ese marco desde un principio hubo dos versiones sobre la mecánica del ataque: la que ubicaba a la víctima atacada dentro de la casa y la que llegó a juicio, con Barbosa asesinado cuando se asomó a la puerta.

Vinculado a Los Monos

Barboza y prácticamente toda su familia fueron parte de la última gavilla comandada por Ariel Máximo "Viejo" Cantero, fundador de la banda Los Monos. Su hermana Brenda Jackeline Barboza, acusada como miembro de la banda, era pareja de Nelson "Pandu" Aguirre, uno de los referentes de la organización. Su madre Viviana Camejo y su padre Jorge "Diamante" Barboza también están presos como parte del mismo grupo.

Incluso 13 días antes del asesinato de Barboza había sido allanado el mismo kiosco, y casa familiar, de Biedma al 2800 donde luego ocurrió el crimen. En esa ocasión el procedimiento correspondió a una redada contra la banda del Viejo Cantero.

Finalmente en junio de 2024 en esa misma vivienda fue detenida una agente de la policía provincial. Se trata de Yamila M., quien quedó presa por sus vínculos con la banda del Viejo mediante su relación de pareja con Brian "Cebolla" Flores, miembro de la banda. Además la Fiscalía confirmó que la agente le alquilaba la casa a la pareja de Pandu Aguirre y hermana de Barboza.