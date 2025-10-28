La Joaqui celebró sus 31 años y recibió una romántica dedicatoria de Luck Ra

La cantante festejó su cumpleaños rodeada de amigos, entre ellos Nicki Nicole y Sofi Gonet. Su pareja le envió un tierno mensaje a la distancia

La Joaqui estuvo de fiesta este fin de semana. Mientras continúa con su participación en el reality show MasterChef Celebrity, la cantante de RKT celebró sus 31 años con una fiesta rodeada de amigos.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió imágenes de los detalles de la celebración: una decoración con flores, tonos rosados, una mesa larga con bocados dulces y una torta de crema de cumpleaños. Entre los saludos más especiales que recibió, se destacó el tierno posteo de Luck Ra que, aunque no pudo asistir por su agenda profesional, le dedicó un romántico mensaje en redes sociales.

La cantante celebró su cumpleaños rodeada de amigos. Vestida con un conjunto total white, en las imágenes que compartió en sus redes se la pudo ver junto a sus compañeros del reality "MasterChef Celebrity".

Además, La Joaqui posó junto a la rosarina Nicki Nicole y compartió tiernas fotos de sus hijas disfrutando de las tortas y los distintos platos de la celebración.

El tierno posteo de Luck ra

Ahora bien, el que no pudo estar presente en la celebración fue su pareja, Luck Ra. Sin embargo, el cuartetero cordobés le dedicó un tierno posteo en redes sociales.

Junto a una foto disfrutando de la playa, el cantante escribió: “No solo te amo, te elijo. En los días malos quiero ser tu sostén para que sigas arriba, y en los días que yo no resista, sé que tengo una mano que jamás me va a dejar caer”.

Y agregó: "Sos mi fondo de pantalla, mi amiga, mi novia y por sobre todo una persona muy especial que hace que todo lo que rodees deje tu huella"

Además, incluyó en el carrete una imagen de La Joaqui sosteniendo un dibujo hecho por una fan —que los retrató juntos— y una foto de ambos disfrutando en un boliche.