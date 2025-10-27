La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

La semana empezó para salir con campera a la calle pero podrían venir altas temperaturas gradualmente. Los detalles del tiempo, día por día

27 de octubre 2025 · 09:46hs
Rosario vivirá una semana fresca y con vientos

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Rosario vivirá una semana fresca y con vientos

Después de semanas de calor casi veraniego y un fin de semana más fresco, este lunes la ciudad amaneció con viento y bajas temperaturas. En Rosario se espera una semana fresca, con mínimas que descenderán los 10 grados. Sin embargo, progresivamente, la temperatura irá ascendiendo.

Este lunes 27 de octubre se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 12. En comparación con la semana anterior, se trata de un día considerablemente frío que ha obligado a los ciudadanos a salir con camperas por la mañana y a dejarla lista para el resto de la semana.

Aunque las mínimas de la semana se mantendrán entre los 7 y los 15 grados, progresivamente la máxima aumentará con el correr de los días, para llegar a un fin de semana con algo más de calor.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Una semana fresca

Después de un domingo soleado, la ciudad amaneció con nubes grises y ráfagas de viento. Esta imagen será la que caracterice a la ciudad durante los próximos días, donde el cielo se mantendrá nublado y hasta podría tener lugar la llovizna.

La mínima temperatura llegará a los 7 grados durante las primeras horas del miércoles, mientras que la máxima llegará a los 24 grados el viernes. Se trata de una semana en la que no podrá faltar el abrigo, al menos durante las mañanas.

Fin de semana con calor

Para el fin de semana el pronóstico cambiará levemente. La máxima llegará a 29 grados y la mínima subirá a 13. Las nubes no se irán completamente pero se espera que el sol tome más protagonismo.

La probabilidad de lluvia o llovizna sería inexistente.

>>Leer más: Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Día a día: las máximas y mínimas para toda la semana

La semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre presentará las siguientes temperaturas:

  • Lunes: máx: 17 mín: 12
  • Martes: máx: 17 mín: 9
  • Miércoles: máx: 19 mín: 7
  • Jueves: máx: 22 mín: 10
  • Viernes: máx: 24 mín: 13
  • Sábado: máx: 29 mín: 15
  • Domingo: máx: 25 mín: 13
